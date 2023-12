Langenargen-Tettnang kassiert wieder zu viele Gegentore

Vor dem Jahresabschluss beim TV Gerhausen II sprach Clemens Balle von einem „Abwehrproblem“. Der Trainer der HSG Langenargen-Tettnang hat damit nur das Offensichtliche benannt. 49 Gegentore in Leutkirch, 36 gegen Söflingen III - das muss dringend besser werden. Er wusste auch, dass das nicht von heute auf morgen geht, und am vergangenen Freitag bekam die HSG das Problem ohne den verhinderten Alexander Merath auch nicht in den Griff.

Mit 35:28 (16:16) unterlag das Balle-Team im Absteigerduell. Nach der vierten Niederlage in Serie steht Langenargen-Tettnang in der zwölf Mannschaften starken Handball-Bezirksklasse auf dem achten Tabellenplatz.

Das Ziel, mit einem ausgeglichenen Punktekonto in die Pause zu gehen, ist somit misslungen. Entscheidend dafür war die Schlussviertelstunde, in der Langenargen-Tettnang abreißen lassen musste. Nach dem 23:25 durch den besten HSG-Torschützen Luis Csajagi in der 46. Minute gelangen den Gastgebern doppelt so viele Treffer.

In der Rückrunde muss Langenargen-Tettnang erst einmal den Fokus darauf legen, sich von der Abstiegszone zu distanzieren. Momentan beträgt der Vorsprung auf den Tabellenletzten SG Burlafingen/Ulm nur vier Punkte. Für die HSG beginnt das neue Jahr am Sonntag, 21. Januar, mit dem wohl schwerstmöglichen Spiel beim Tabellenführer Bregenz II.

Für die HSG Langenargen-Tettnang spielten: D’Argento, Gröbner (im Tor); Csajagi (7 Tore, 5 Siebenmeter/5 Tore), Doghmane (2, 1/1), Hafen (5), Mair, Braunger (6), Steinacher (3), Bonn, Amaral (1), Baumann (1), Strempel (2), Schraff (1), Brugger.