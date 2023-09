Langenargen startet Kampagne zum Tag der Zivilcourage

Die Gemeinde Langenargen beteiligt sich an der Werbebanner-Kampagne der Polizei unter dem Motto „Aktion–tu–was“. Gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Ravensburg und den Gemeinden und Städten aus dem Bodenseekreis soll die Kampagne aufklären und darauf aufmerksam machen, dass Zivilcourage ein wesentlicher Bestandteil für unsere Freiheit und Demokratie ist. Die Werbebanner der Kampagne sind in Langenargen am Gondelhafen und am Ortseingang in der Friedrichshafener Straße platziert. Darauf zu finden sind sechs Tipps oder Regeln, die in Zusammenhang mit Zivilcourage zu beachten sind: „Hilf, aber bring dich nicht in Gefahr“, „Ruf die Polizei unter 110“, „Bitte andere um Mithilfe“, „Präge dir Tätermerkmale ein“, „Kümmere dich um Opfer“, „Sag als Zeuge aus“.

(Foto: Gemeinde Langenargen )