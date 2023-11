Die Planung für eine umfangreiche Sanierung des Friedhofs in Oberdorf schreitet voran. Der Langenargener Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung bei einer Enthaltung (Silke Falch, OGL) die Weiterentwicklung des vorgestellten Entwicklungskonzepts weiterzuentwickeln. Dabei spielt die Form der Urnenbestattung eine große Rolle.

Die Öffentlichkeit soll im Rahmen des Prozesses beteiligt werden. Die erste Kostenschätzung beläuft sich ohne die neuen Urnengräber auf rund 200.500 Euro (brutto) inklusive Baunebenkosten.

Informationsveranstaltung geplant

Der Friedhof in Oberdorf muss in verschiedenen Bereichen dringend saniert werden. Mit der Vorstellung eines Entwicklungskonzepts durch das Planungsbüro 365°, das bereits den Auftrag für die Erneuerung der Ruhestätte in Langenargen erhalten hatte, nimmt das Projekt erste konkrete Formen an. Auf der Agenda stehen unter anderem: Befestigung der Hauptwege, Erneuerung des Brunnens, Erweiterung und Ertüchtigung der Parkplätze, Verlegung der Abfallsammelstelle und des Splittlagerplatzes und neue Beleuchtungselemente.

Außerdem soll das Urnenfeld verlegt beziehungsweise es sollen verschiedene Urnen-Bestattungsmöglichkeiten angelegt werden. Zumal die Bestattungsform offenbar immer mehr nachgefragt wird. Wie Bürgermeister Ole Münder betonte, sei es wichtig, die Bürger bei den Planungen mit ins Boot zu nehmen: „Dieses Entwicklungskonzept werden wir in Oberdorf vorstellen. Wir erwarten uns hier einige weitere Anregungen seitens der Einwohner.“

Verschiedene Varianten vorstellbar

In ihrer Präsentation stellte Landschaftsarchitektin Alexandra Haslinger unterschiedliche Varianten von Urnengrabfeldern vor, die eine Bestattung in Rasen-Bodendeckerflächen, in Erdgräbern und einer Urnenwand zum Thema machten. „Eine Befestigung der Namensschilder könnte bei einer halbanonymen Bestattungsform an Metall- oder Stein-Stelen aber auch direkt auf Bodenplatten am entsprechenden Bestattungsort erfolgen“, erklärte die Planerin.

Zudem besteht die Möglichkeit, so Haslinger, eine Bestattung der Urnen in Erdgräbern vorzunehmen. Als weitere Variante wäre eine Urnenwand mit Einzel- und Doppelkammern denkbar. Die Kosten für die Urnenbestattungsmöglichkeiten bezifferte die Expertin je nach Ausführung zwischen 16.000 und 80.000 Euro.

Ulrich Ziebart, Fraktionsvorsitzender der Offenen Grünen Liste (OGL), regte an, nicht nur eine, sondern mehrere der vorgestellten Urnen-Bestattungsmöglichkeiten bei der Sanierung umzusetzen. Den Vorschlag begrüßte auch Albert Dillmann (FReie Wählervereinigung, FWV). Wie die Landschaftsarchitektin erklärte, sei dies aufgrund der begrenzten Fläche nicht so einfach. Jedoch könne die ein oder andere Variante in das Konzept miteinbezogen werden.