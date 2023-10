Langenargen nimmt wieder an den Bodensee Cleanup Days teil

Das deutsche Bodenseeufer putzt sich raus, auch Langenargen ist mit dabei. Am Samstag, 7. Oktober, finden in Langenargen zum dritten Mal die Bodensee Cleanup Days statt.

Ziel dieser Aktion ist es, das Bodenseeufer sowie die Wander- und Radwege gemeinsam von liegen gebliebenem Müll zu befreien, schreibt die Verwaltung in einer Pressemitteilung. Initiiert wird das Projekt von der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH in Friedrichshafen in Zusammenarbeit mit dem gemeinnützigen Verein Patron aus dem Allgäu.

Sowohl Einheimische, Naturfreunde, Wanderer, als auch Touristen und Gastgeber sind eingeladen, daran teilzunehmen. So soll ein Zeichen für eine nicht nur schöne, sondern auch eine saubere Umwelt und Nachhaltigkeit gesetzt werden.

Es werden wiederverwendbare Müllsäcke und Müllsammelzangen zur Verfügung gestellt. Diese können die Teilnehmer ab sofort in der Tourist-Information Langenargen, Obere-Seestr. 2/1 abholen. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 bis 12.30 und 13.30 Uhr bis 17 Uhr, Samstag 9 bis 12.30 Uhr.

Am Uhlandplatz und an der Malerecke werden für den gesammelten Müll, Container als Müllsammelstellen aufgestellt.

Informationen