Langenargen feiert dieses Jahr seinen 1250. Geburtstag und Sie haben anlässlich des Jubiläums die Chance auf einen Gewinn.

Mit etwas Glück können Sie einen Langenargen-Gutschein im Wert von 60 Euro gewinnen, den Sie bei vielen teilnehmenden Betrieben der Hotellerie, Gastronomie und Mitgliedern des Handels- und Gewerbevereins einlösen können. Mehr Infos finden Sie HIER.

Wie geht das Gewinnspiel?

Sehen Sie sich dafür das Video der Grundschüler der Franz-Anton-Maulbertsch Schule in Langenargen an und erraten Sie die beschriebenen Begriffe. Wenn Sie ein echter Langenargen-Profi sind und alle Antworten richtig auswählen, wandern Sie automatisch in den Lostopf.

+++ HIER geht’s zum Gewinnspiel +++

Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt per E-Mail bis spätestens 11. August 2023. Der Gewinn wird nach Bestätigung der E-Mail-Adresse an den Gewinnberechtigten versandt.