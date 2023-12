Die rund 260 Eigentümer von Zweitwohnungen in Langenargen müssen ab dem 1. Januar 2024 mehr Zweitwohnungssteuer bezahlen. Diesen Beschluss hat der Gemeinderat nach einem entsprechenden Antrag der Offenen Gründen Liste (OGL) jüngst einstimmig beschlossen.

Demnach wird der Steuersatz von derzeit 110 Euro pro angefangenen 500 Euro Mietaufwand jährlich auf 140 Euro hochgesetzt. „Grundsätzlich liegt der neue Steuersatz somit bei maximal 28 Prozent des zugrunde gelegten Mietaufwands, was im Vergleich zu anderen Gemeinden am See zu vertreten ist“, stellte Kämmerer Daniel Kowollik fest.

Erhöhung vertretbar

Wie der Finanzexperte erklärte, diene die Zweitwohnungssteuer dem Zweck, das Halten von Zweitwohnungen einzudämmen, um dadurch das Wohnungsangebot für die einheimische Bevölkerung zu erhöhen. Zudem decke man mit der Abgabe teilweise die Kosten für die Herstellung und Unterhaltung öffentlicher Einrichtungen ab.

„Die vorgeschlagene Erhöhung sehe ich als vertretbar an. Eine Grenze der zulässigen Steuerregelung ist erst dann überschritten, wenn infolge der Höhe der Besteuerung das Innehaben einer Zweitwohnung wirtschaftlich unmöglich gemacht wird“, so Kowollik.

Klagen verhindern

Die Zweitwohnungssteuer dürfe für den Eigentümer somit keinen „Erdrosselungscharakter“ haben. Daher müsse darauf geachtet werden, dass die Erhöhung in einem bestimmten Maß zum Mietaufwand steht, um etwaigen rechtlichen Klagen aus dem Weg zu gehen. „Die Höhe der Zweitwohnungssteuer in Konstanz mit 35 Prozent des jährlichen Mietaufwandes beispielsweise sehe ich kritisch“, erklärte der Kämmerer.

Bei einem Vergleich von 14 Seeanrainer-Kommunen liege Langenargen mit maximal 28 Prozent Steuerlast in etwa gleichauf mit Meersburg, Friedrichshafen, Sipplingen, Überlingen und Hagnau im oberen Mittelfeld.

Um die Steuerlast zu ermitteln, wird eine Wohnung mit 82 Quadratmetern und einem Quadratmeterpreis von 7,78 zugrunde gelegt. Der jährliche Mietaufwand ist das Gesamtgeld (Jahresnettomiete), das der Steuerschuldner für die Nutzung der Wohnung für ein Jahr zu entrichten.