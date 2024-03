Langenargen ehrt 108 erfolgreiche Athleten

- Für ihre herausragenden Leistungen sind 108 Sportler im Münzhof geehrt worden. Die Auszeichnungen wurden ihnen von Bürgermeister Ole Münder und Barbara Reck, Stiftungsvorständin der Franz-Josef-Krayer-Stiftung, überreicht.

„Sie alle sind engagierte Sportler. Menschen, die ihren Sport lieben. Sie werden heute zu Recht für ihre Erfolge geehrt. Mein Dank gilt der Franz-Josef-Krayer-Stiftung, die diese Leistungen seit vielen Jahren gerne mit gefüllten Umschlägen honoriert. Die Verwendung des Ehrungspreises ist für Sie selbstverständlich frei“, sagte Bürgermeister Ole Münder.

108 Sportler aus Langenargen standen dabei im Rampenlicht. Schließlich galt es, den Lohn für unzählige Trainingsstunden, Fleiß, Disziplin und die erfolgreiche Teilnahme an Wettkämpfen auf regional-, landes-, bundes- sowie internationaler Ebene in Empfang zu nehmen.

„Dieser Abend ist nicht nur ein rein formeller Akt. In meinen Händen halte ich acht Seiten mit Namen, die für begeisterte Sportler stehen. Sie alle haben durch jahrelanges Training diese Leistungen vollbracht. Doch dieser Erfolg ist auf vielen Schultern verteilt. Ohne den Trainern, Betreuern, ehrenamtlichen Helfern und den Eltern wären diese Erfolge nicht denkbar“, betonte Münder. Dann durften die Sportler auf die große Bühne, wo ihnen Barbara Reck im Namen der Stiftung die Kuverts aushändigte. „Unsere Gemeinde ist stolz auf ihre erfolgreichen Athleten sein, besonders auf die heute Anwesenden“, ergänzte Hauptamtsleiter Klaus-Peter Bitzer.

Besonders erwähnenswert: Mit einem jeweils ersten Platz in der Oberliga durften mit den Herrenmannschaften 70/1 (Rudi Mehler, Klaus Kloth, Walter Hertenstein, Erwin Baierl, Dieter Schmid) sowie 70/2 (Mathias Kiebler, Peter Kowalski, Oswald Janke, Jürgen Grab, Ernst Käppeler) gleich zwei Teams derselben Altersklasse die Meisterschaft feiern. „Leider darf laut Wettspielordnung nur ein Team, die Herren 70/1, in die Württembergliga, aufsteigen. Noch nie spielte im Tennisclub Langenargen eine Mannschaft in dieser höchsten Liga“, bemerkte Ole Münder.

Das Kampfsportteam „Sidekick“ mit Imanuell Augustin, Lena Flaig, Lisa Flaig, Sara Krug, Tara Wilde, Mia Schmitt, Jennifer Riess und Trainer Andreas Krug glänzte in Karate Kumite und -Kata mit Gold, Silber und Bronze, unter anderem bei den European Martial Games in San Marino, bei den Bregenz Open und bei den World Martial Arts Games in Schwabmünchen. Die meisten Preisträger stellten Teamstärke bedingt der heimische Tennisclub TC-LA, die Fußballer des FVL sowie die Eisstockschützen vom ESC. Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung durch die Nachwuchsmusiker der Musikschule Langenargen, Kiara Schirmer, Jonas Beck, Luna Tomaschko und Jakob Bucher.