Die Sanierungsarbeiten auf dem Friedhof Langenargen gehen in die nächste Runde. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde ein entsprechendes Entwicklungskonzept vorgestellt. Der Beschluss (bei einer Enthaltung von Silke Falch, Offene Grüne Liste): eine Umgestaltung des Grabfelds E und eine möglichst zeitnahe Erweiterung der bestehende Urnenwand.

Hintergrund ist die Tatsache, dass die Nachfrage nach Urnenbestattungen sehr hoch ist und aktuell keine Doppelkammern und nur noch wenige Einzelkammern frei sind. Für die Erweiterung der Urnengräber stehen Mittel in Höhe von 44.000 bis 80.000 Euro zur Verfügung.

Änderung der Bestattungskultur

Nachdem der dritte Bauabschnitt mit der Sanierung der Grabfelder C und D inzwischen abgeschlossen ist, laufen aktuell die Vorplanungen zur Umgestaltung und Erweiterung der Urnengräber. Wie Daniel Kowollik von der Gemeindeverwaltung erklärte, sei die Nachfrage nach Urnengräbern ungebrochen hoch und steige weiter an: „Die Bestattungskultur hat sich stark in Richtung Urnenbeisetzung verändert, so dass wir dringend weitere Urnenkammern und -gräber benötigen. Zudem wurde in den im Bauabschnitt III frisch angelegten Urnenerdgräbern bereits mit der Belegung begonnen“, informierte der Kämmerer.

Das Entwicklungskonzept sieht vor, in der Variante eins 65 Erdurnengräber und 380 Urnenkammern auf dem freien Grünstreifen im Bereich vor der Urnenwand sowie vertikal zum Wasserbecken ab der ersten Sitzbank im südwestlichen Friedhofsbereich anzulegen. Außerdem soll als Sofortmaßnahme eine kleine Erweiterung der Urnenwand mit Doppelkammern zum Heckenweg hin erfolgen.

In der zweiten Variante sind 100 Erdurnengräber und 320 Urnenkammern vorgesehen. Diese könnten laut Landschaftsarchitektin Alexandra Haslinger vom Planungsbüro 365° Freiraum + Umwelt in zwei Doppelreihen im linken Bereich des Gradfeldes E eingerichtet werden.

Elemente mit zwei Seiten vorgeschlagen

Gemeinderat Andreas Vögele (CDU) schlug eine weitere Variante vor. Er regte an, die bestehende Urnenwand über seitlich zur Wand aufgestellte Elemente mit der Möglichkeit einer Doppelbelegung zu erweitern. „So können wir vorne und hinten weitere Urnengräber anlegen. Optisch würde sich diese Alternative gut in die Umgebung und in die Sichtachse einfügen“, meinte der fachkundige Gärtnermeister.

Das Gremium beschloss, diese Variante aufzunehmen und durch das Planungsbüro entsprechend zusätzlich ausarbeiten zu lassen. Im nächsten Schritt soll eine weitere Entwurfsplanung mit einer konkreten Kostenberechnung dem Gremium zur Entscheidung vorgelegt werden.