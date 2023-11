Langenargen

Langenargen als Bürger vorranbringen

Langenargen / Lesedauer: 2 min

Nach der Veranstaltung im Juli ‐ in deren Folge bereits drei Projektgruppen konkret an der Umsetzung verschiedener Vorhaben arbeiten ‐ wird am Mittwoch, 15. November, die Ideenschmiede neu aufgelegt, wie die Gemeinde Langenargen mitteilt.

Veröffentlicht: 07.11.2023, 17:05 Von: sz