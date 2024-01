„La Connection“ rückt Elvis in den Mittelpunkt

Elvis Presley steht am Dienstag, 9. Januar in der Langenargener Kultbar Kommprobier in der Mühlstraße 28 auf dem Programm. Um 19.30 Uhr treffen hier in der Reihe „La Connection“ schon zum fünften Mal Jazz und Literatur aufeinander.

Die Lyrikerin Doris Vogel liest aus ihrem noch unveröffentlichten Gedichtband „Dieses Buch gehört dem König 2.0“. Ihr Gedichtzyklus ist der literarische Versuch, Elvis Presleys schillerndes Image behutsam abzutragen, sachte auszubreiten und einen neuen Blick auf eines der größten popkulturellen Phänomene zu werfen.

Umrahmt wird die lyrische Darbietung durch Elvis-Songs, gespielt von einem eigens hierfür zusammengestellten Jazz-Rock-Quartett um Michael T. Otto. Er lädt dieses Mal zwei seiner Kollegen aus der Konstanzer Band „Jazz + Rock Kommando“ ein, Arpi Ketterl am Bass und Tobi Rädle am Keyboard. Am Schlagzeug spielt der Mannheimer und Wahl-Lindauer Ralph Gustke, welcher seit vielen Jahren Schlagzeuger bei den Söhnen Mannheims ist. Tickets gibt es für 13 Euro unter https://shop.ticketpay.de/RGH2SUYG. An der Abendkasse kostet der Eintritt 15 Euro.