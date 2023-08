Kreativität auf Tasten

Einen Klavierabend der besonderen Art präsentieren die Langenargener Schlosskonzerte am Freitag, 25. August. Der Pianist David Helbock wird ein Solokonzert geben, inspiriert von klassischer und jazziger Musik auch unter Verwendung von Live–Electronic.

Seine Darbietungen zeugen von „großer Ästhetik und stilistischer Bandbreite“, hieß es in der Begründung der Jury, als er 2021 den „Creative Music Award“ des Rotary Clubs Friedrichshafen–Lindau gewann. Der junge Musiker aus Vorarlberg ist eine Ausnahmeerscheinung, der sich auf den Gebieten Jazz und Klassik so sicher bewegt wie in den Bereichen Klavierspiel, Komposition und als Bandleader.

Er schloss 2005 sein Konzertfach–Diplom mit Auszeichnung am Konservatorium Feldkirch bei Ferenc Bognar ab. Zusätzlich nahm er Unterricht beim New Yorker Jazzpianisten Peter Madsen, absolvierte eine vierjährige Schlagzeug–Ausbildung und ließ sich von Fuat Kent im Inside Pianospiel unterrichten. 2007 war er ein Jahr lang Schüler von Thierry Lang an der Swiss Jazz School.

David Helbock ist Preisträger beim weltgrößten Jazzpianosolo Wettbewerb des Jazzfestivals Montreux (CH) 2007 und 2010 und gewann dort außerdem den Publikumspreis. Er ist auch als Komponist aktiv. Neben Auftragskompositionen für Streichorchester, Kammermusik, Chöre oder Big Bands zählt ein großes „Jahreskompositionsprojekt“ zu seinen Werken, in dem er ein Jahr lang jeden Tag ein neues Stück geschrieben hat. Auf den bisher veröffentlichten CDs von David Helbock sind insgesamt über 100 Eigenkompositionen erschienen, die auf der ganzen Welt oft aufgeführt werden. Er spielte Konzerte mit eigenen Ensembles auf allen Kontinenten. Auch präsentierte er seine Musik auf bekannten Festivals wie zum Beispiel dem Montreux Jazzfestival, mehrmals auf dem Java Jazzfestival Jakarta, dem Jarasum Jazzfestival Seoul, dem Melbourne Jazzfestival, dem North Sea Jazzfestival, dem Eurojazzfestival Mexiko City, allen großen Jazzfestivals in Kanada, den Jazzwochen Burghausen und dem Moers Festival.