Kratzer und Theis bringen St. Martin zum Klingen

Die Sommerkonzerte in der Barockkirche St. Martin sind für Musikfreunde stets ein besonderes Erlebnis und gelten weit über Langenargen hinaus als musikalische Ereignisse. Andächtige Stille, dann erhebt sie sich, diese göttliche Musik, inmitten der Harmonie von Trompete, Orgel und Kirchenraum. Die Königin der Instrumente und das Instrument der Könige geben sich am Mittwoch, 9. August, um 20 Uhr ein Stelldichein und festliche Klänge ziehen in die Wallfahrtskirche ein.

Seit mehr als 25 Jahren steht das renommierte Duo Bernhard Kratzer und Paul Theis laut Ankündigung für glanzvolle Feste der Trompeten– und Orgelmusik. Die beiden Ausnahmemusiker präsentieren glanzvolle Trompetenkonzerte, meditative Werke für Corno da caccia und virtuose Orgelmusik von Marcello, Händel, Mozart und Bossi.

Karten gibt es bei der Tourist-Information Langenargen unter Telefonnummer 07543/933092