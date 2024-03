Kostbarkeiten für die Geige

Ein Konzert am 22. März eröffnet das Internationale Violinfestival junger Meister. Auf dem Programm im Schloss Montfort Langenargen stehen Beethoven, Enescu, Ravel und Lekeu. Beginn ist um 19.30 Uhr. Bei dem Konzert treten besonders begabte Studierende der Violinklasse von Krzysztof Wegrzyn, Professor an der Musikhochschule Hannover auf. Wegrzyn leitet den Meisterkurs des Violinfestivals im Münzhof Langenargen.

Die Beethoven-Sonate interpretiert die 24-jährige Vorarlbergerin Elisso Gogibedaschwili. Sie gilt seit ihrer Kindheit als Ausnahmetalent, gab ihr erstes Orchesterkonzert mit zehn Jahren und hat mit Orchestern wie den Münchner Symphonikern, der Mährischen Philharmonie und dem Wuhan Philharmonic Orchestra musiziert. Der 20-jährige Stefan Aprodu aus Bukarest widmet sich dem Werk seines Landmanns Enescu. Er studiert Violine in Hannover und Komposition an der Dondolo Russo Hogskole in Norwegen. Er wurde sowohl als Geiger als auch als Komponist ausgezeichnet und führte 2022 sein drittes Violinkonzert als Solist mit dem Philharmonischen Orchester von Pitesti auf.

Das selten gespielte Juwel von Lekeu spielt die 20-jährige Emdenerin Elena Meyer. Sie errang unter anderem den 1. Preis beim internationalen Wettbewerb „Opera Young Musician“ in Livorno, auf den zahlreiche Konzertengagements folgten. Die Sonate von Ravel präsentiert die 23-jährige Ilgın Top aus Izmir. Sie konzertierte schon mit dem Bilkent-Sinfonieorchester, dem Staatlichen Sinfonieorchester Izmir und dem Königlichen Philharmonischen Orchester von Galizien. Am Klavier begleitet Natsumi Ohno die jungen Meister. Sie ist vielfach ausgezeichnete Pianistin und die Kammermusikpartnerin des Festivals. Elena Meyer bringt ihre Duopartnerin, die belgische Pianistin Clara Strobel mit.

Informationen und Tickets gibt es unter www.konzertverein.com und unter www.reservix.de.