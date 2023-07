Konkrete Ideen für neue Angebote entstehen in der Ideenschmiede

Wenn an einem heißen Freitagnachmittag im Juli fast 30 Interessierte die Köpfe zusammenstecken, um gemeinsam darüber nachzudenken, wie es sich in Langenargen noch besser älter werden lässt, dann kann man getrost von einem Erfolg sprechen. „Und wir sind mit einigen Dingen auch so gut vorangekommen, dass wir deren Umsetzung nun konkret angehen können“´, ist Annette Hermann, Seniorenbeauftragte der Gemeinde Langenargen, sehr angetan von den Ergebnissen der Veranstaltung im Münzhof.

Ziel der Ideenschmiede war, Ideen und Vorschläge zu konkretisieren, die das soziale Miteinander in Langenargen fördern und zu deren Umsetzung die Bürger selbst einen entscheidenden Beitrag leisten können. Und die brachten sich auch eifrig ein, diskutierten an den Thementischen über die Machbarkeit und suchten nach Lösungen, um mögliche Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen.

So wurde der Frage nachgegangen, wie sich die Seniorenbegegnungsstätte (SBS) so weiter entwickeln kann, dass sie attraktiv für neue Besucher ist und auch zusätzliche aktiv Mitarbeitende findet. An einem anderen Thementisch wurde diskutiert, wie niederschwellige Hilfen für Menschen organisiert werden können, die noch keinen Pflegegrad haben oder die spontane Unterstützung — zum Beispiel bei einem kurzfristigen Krankenhausaufenthalt — benötigen. Sehr konkret wurde das Thema „Öffentlichkeitsarbeit“ mit der Frage, wie noch besser über bestehende Angebote informiert werden kann, angegangen.

An allen drei Thementischen wurde vereinbart, an den Ideen konkret weiterzudenken. „Ich freue mich darauf, zusammen mit den Interessierten in den Projektgruppen an der Umsetzung der Vorschläge zu arbeiten“, sagt Annette Hermann ihre Unterstützung zu. Sie wird die Aktivitäten der einzelnen Projektgruppen, die sich bei der Ideenschmiede gebildet haben, koordinieren und begleiten. Unterstützt wird sie dabei von Wiltrud Bolien, der Sozialplanerin des Landkreises, und Martin Keller–Combé von der Ideenwirkstatt, die im Rahmen des vom Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden–Württemberg geförderten Projekts „Gut älter werden im Bodenseekreis“ die Gemeinde Langenargen unterstützen.

