Kommunalwahl: CDU Langenargen nominiert Kandidaten

Die CDU Langenargen hat ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl am Sonntag, 9. Juni, nominiert. Mit insgesamt fünf Frauen und 13 Männern sei es gelungen, die maximal mögliche Anzahl an Bewerberinnen und Bewerbern für ein Mandat im künftigen Gemeinderat zu gewinnen, verkündete Fraktionsvorsitzender der CDU Langenargen Rainer Terwart in einer Pressemitteilung.

Besonders erfreulich sei auch die Vielfalt der Bewerber hinsichtlich ihrer Berufe und Lebenserfahrungen. Somit könnten „die Bürgerinnen und Bürger aus einem breiten Spektrum“ wählen, heißt es weiter. Im Juni zur Wahl stehen nun: Julian Bart, Manuel Breyer, Frank Bücheler, Michael Florian, Jonas Hentsch, Michael Huber, Melanie Kleiner, Markus Krug, Valentin Lauria, Severin Maier, Claudia Santus, Ann-Katrin Sauter, Dorothea Schaeffer, Nicolai Schlotmann, Yvonne Schöllhorn, Rainer Terwart, Andreas Vögele und Roman Wocher.

In den kommenden drei Monaten werde es für die Einwohner von Langenargen, Oberdorf und Bierkeller-Waldeck die Möglichkeit geben, die Kandidatinnen und Kandidaten bei verschiedenen Terminen kennenzulernen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Die entsprechenden Termine sollen beispielsweise auf der Homepage der CDU Langenargen veröffentlicht werden, heißt es in der Pressemitteilung. Diese und weitere Informationen finden Sie unter

www.cdu-langenargen.de