Langenargen

Klavierkabarett mit Martin Schmitt

Langenargen / Lesedauer: 1 min

Der Münchner Klavierkabarettist Martin Schmitt kommt nach Langenargen. (Foto: Veranstalter )

Mit seinem neuen Programm „Jetz´ is Blues mit Lustig“ tritt der Münchner Klavierkabarettist Martin Schmitt am 20. September um 20 Uhr im Münzhof in Langenargen auf.

Veröffentlicht: 03.09.2023, 09:00 Von: sz