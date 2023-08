Die Kinderspielstadt Mini–LA hat am Sonntag um 11.30 Uhr im Schlosspark ihre Tore geöffnet. Eine Woche lang walten und schalten 166 Kinder im Alter von acht bis 14 Jahren mit viel Spaß, Engagement und Freude in ihrer Kommune, gehen einer geregelten Arbeit nach und verdienen Montis. Am Montag wird erst einmal eine Bürgermeisterin oder ein Bürgermeister gewählt.

132 ehrenamtliche Betreuer ermöglichen den Betrieb der Spielstadt. „Mit Unterstützung der Gemeindeverwaltung wird Mini–LA in ihrer heutigen Form nun schon zum 30. Mal veranstaltet. Unser Dank gilt allen, die diese Freizeiteinrichtung so vorbildlich in vielen Bereichen unterstützen“, sagt Chirara Maidl, Mitarbeiterin im Rathaus.

Lustig und lehrreich

Mit der Verteilung der Ausweise in der eigenen Tourist–Information hat für die quirlige Gemeinschaft am Sonntag sozusagen der spielerische Ernst des Lebens begonnen. „Es gibt in Baden–Württemberg nur wenig Ferienspiele, bei denen sich Kinder so frei und selbstbestimmt auf einem Gelände bewegen und ihren Tag komplett selbständig strukturieren und organisieren können“, betont Chiara Maidl.

Auch wenn es in der Kinderspielstadt lustig und unterhaltsam zugeht, dürfe der aktive Lern– und Lehrprozess dahinter nicht außer Acht gelassen werden. Wie bei den Erwachsenen gilt es, täglich einen Arbeitsrhythmus zu finden, Montis, so heißt das Geld in Mini–LA, zu verdienen, pünktlich zu sein und Regeln zu beachten. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl der jungen Bürger gesorgt. Chiara Maindl: „In der Tagespause zwischen 12 und 13 Uhr erhalten wir vom Hotel Seeperle, dem Hotel Engel, dem Hotel Schwedi und vom Hotel Löwen zubereitete Mittagessen.“

Helfer gesucht

Dass die Kinderspielstadt schon so lange so erfolgreich ist, freut besonders auch Hannes Köhle, der seit vielen Jahren gemeinsam mit Samuel Schier und dieses Jahr erstmals mit Lisa Brauchle die Veranstaltung mitorganisiert: „Wir haben in den Geschichtsbüchern nachgeforscht und herausgefunden, dass Mini–LA in diesem Jahr sein 30–jähriges Bestehen feiert und — dieses Jahr eingerechnet — seit 1251 Stunden im Schlosspark stattfindet.“ Zum runden Geburtstag haben die Verantwortlichen eine Sondermünze aus Holz geprägt: „Die Münze ist 100 Prozent nachhaltig und passt in jeden Einkaufswagen“, erzählt Samuel Schier.

Wichtig nicht nur für die Stimmung ist dem Leiter des Hauptamtes, Klaus–Peter Bitzer, zufolge die Entwicklung des Wetters: „Während der gesamten Woche muss die Lage im Auge behalten werden. Zudem führen wir eine Übung zur Evakuierung des Geländes durch.“ Bei aller Freude und Euphorie beklagt das Organisationsteam die Tatsache, dass es zunehmend schwieriger werde, Betreuer zu finden. Für das kommende Jahr habe sich die Organisatoren vorgenommen, gezielt die Werbetrommel zu rühren, um freiwillige Helfer zu finden.