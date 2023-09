Der Langenargener Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montag mehrheitlich beschlossen, den Bebauungsplan für die Streuobstwiese am Mooser Weg im Regelverfahren aufzustellen. Hintergrund: Nachdem das Bundesverwaltungsgericht Leipzig den Paragrafen 13b Baugesetzbuch gekippt hat, ist eine Entwicklung im beschleunigten Verfahren aktuell nicht mehr möglich.

Im November 2022 hatte der Gemeinderat mit den Stimmen von Freier Wählervereinigung und CDU aber genau dieses beschleunigte Verfahren für den Mooser Weg beschlossen.

Im Juli stimmte dann eine knappe Mehrheit in einem Bürgerentscheid dafür, die Fläche zu bebauen. Kurz danach wurde das folgenreiche Urteil gefällt. Weshalb der Gemeinderat gezwungen war, sich jetzt erneut mit dem Thema auseinanderzusetzen und zunächst den alten Beschluss aufzuheben.

Offene Grüne Liste enthält sich

Wie Bürgermeister Ole Münder betonte, sei die derzeit rechtsicherste Variante der Bebauungsplanung ein sogenanntes Bebauungsplanregelverfahren. Im Zuge dieses Verfahrens werden alle zu berücksichtigenden Belange, auch in Bezug auf die Besonderheiten des Gebietes wie Streuostwiese, Flachlandwiese, Feldhecke und bestehende Ausgleichsfläche samt Artenschutz, berücksichtigt. Ob die Streuobstwiese in Bauland umgewandelt werden kann, muss das Landratsamt erst noch entscheiden. Einen entsprechenden Antrag hat die Gemeinde Mitte Mai gestellt.

Die Gemeinderäte der Offenen Grünen Liste enthielten sich bei der Abstimmung. Fraktionschef Ulrich Ziebart erklärte: „Wir akzeptieren das Ergebnis des Bürgerentscheides halten das Gebiet aber nach wie vor inhaltlich für nicht geeignet. Daher unsere Enthaltungen.“