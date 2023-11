Kampfsportler kehren mit 49 Medaillen zurück an den Bodensee

Die Kampfsport Akademie Bodensee kann auf ein äußerst erfolgreiches Wochenende beim World Cup Bregenz Open zurückblicken. Mit 36 Startern und 98 Starts erkämpfte sich das Team aus Langenargen und Lindau neun Gold-, 19 Silber- und 21 Bronzemedaillen. Ein starkes Ergebnis, das laut Mitteilung „die harte Arbeit und das Engagement der Wettkämpfer widerspiegelt“.

Am Start waren Kämpfer aus 14 Nationen, darunter Kroatien, Tschechien, England, Frankreich, Ungarn, Italien, Slowenien, Türkei, Ukraine und Österreich. „Gerade für Neulinge, die das erste Mal Wettkampfluft schnuppern wollen, ist oft die größte Herausforderung, sich alleine auf der Matte vor Publikum zu trauen“, sagt Andreas Krug, Leiter der Kampfsport Akademie Bodensee. „Die Bregenz Open bieten mit den Disziplinen Rumble, No Contact und Parcours die idealen Voraussetzungen für erste Wettkampferfahrungen. Wir sind stolz darauf, dass 26 unserer Nachwuchswettkämpfer den Mut aufbrachten und sich auf die Matte trauten.“

Rumble ist eine Vorstufe zum traditionellen Wettkampfsport, bei dem die Kinder versuchen, sich gegenseitig ein Stück Gürtel zu entwenden. Dabei lernen sie Wettkampffähigkeiten wie Schnelligkeit, Reaktion, Fairness, Beweglichkeit und Feinmotorik. Beim No Contact führen im K.o-System immer zwei sich gegenüberstehende Kinder Techniken vor. Wer die saubersten und abwechslungsreichsten Techniken ausführt, kommt eine Runde weiter. Beim Parcours geht es darum, wer am schnellsten die hindernisartigen Elemente, Sprungtechniken, Rollen sowie Schlag- und Trittkombinationen bewältigt.

Eine besondere Überraschung erlebte laut Mitteilung der Kampfsport Akademie Giolina Mattia, die trotz Handicaps erstmals in den Disziplinen Rumble, No Contact und Parcours startete. Als Anerkennung erhielt sie einen extra Meistergürtel. Eine ganz starke Leistung zeigte Andreas Krug, der nach einem Jahr Pause und fünf Operationen bei drei Starts in den Kategorien Adult, Veteran (+35) und Master (+45) eine Gold- und zwei Bronzemedaillen gewann.