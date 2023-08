Junges Langenargener Team überrascht positiv

Der ESC Langenargen hat zu seinem 33. Montfortcup ein hochkarätiges internationales Teilnehmerfeld zusammengestellt. Bei den Herren nahmen am Samstag elf Teams aus Deutschland und Österreich teil. Ganz stark spielten die Eisstockschützen des TSV Peiting auf und belohnten sich mit 13:3 Punkten mit dem Sieg.

Auch die Langenargener Mannschaft (Daniel Käppeler, Daniel Walser, Philipp Fritsch und Marco Morandell) zeigte hervorragende Leistungen auf der eigenen Anlage. Bis zur achten Runde mit 12:2 Punkten lagen sie voll auf Pokalkurs, verloren dann aber gegen den späteren Zweiten TV Lauingen und späteren Dritten TV Ebhausen. Langenargen rutschte noch auf den vierten Platz ab, dennoch fielen sich die jungen ESC–Spieler um Daniel Käppeler in die Arme. Mit diesem Erfolg hatte das Herrenteam des Gastgebers nicht gerechnet. Sechster wurde der ESC Hard vor dem ESV Friedrichshafen.

Zwei Langenargener unterstützen Bad Nauheimer Team

Einen Tag später fand das 33. Mixed–Turnier statt. Bei hervorragendem Wetter in der „Sonnenstube am Bodensee“ kämpften neun Mannschaften aus Österreich und Deutschland um die Platzierungen. Das Team aus Langenargen (Buzzy Göppinger, Rosi Tomasi, Philipp Fritsch und Daniel Walser) erreichte nach einem sehr guten Start den dritten Rang. Über den Turniersieg freute sich der SV Weichs, mit Rang zwei musste sich das Team des CdE Dornbirn begnügen. Die Eishoppers von Bad Nauheim, ergänzt durch die beiden Langenargener Isa und Joe Beck, positionierten sich auf Rang sieben. Beim parallel ausgetragenen 28. Duo–Turnier am Sonntag dominierte der EC Hörbranz das Neunerfeld.

„Besonders hervorzuheben war — neben dem Wetterglück — an beiden Turniertagen wieder einmal der überaus kameradschaftliche Umgang aller Teilnehmer untereinander“, heißt es in der Mitteilung des ESC. „Trotz allen Ehrgeizes und harten Kampfes um den Erfolg verhielten sich alle Stocksportler respektvoll und mit der gebotenen Fairness. So klangen beide Abende nach den Siegerehrungen mit durchaus längeren Abschlussfeiern aus.“