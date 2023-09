Jugendfußballer werben für Ehrenamt

Der FV–Langenargen (FVL) hat im Rahmen des diesjährigen Uferfestes mit einer besonderen Aktion auf sich aufmerksam gemacht. Rund 15 Kinder haben im großen Festzelt für mehrere Stunden den Standdienst übernommen, und unter Aufsicht der Erwachsenen alkoholfreie Getränke ausgeschenkt und verkauft. Hintergrund der Kampagne: „Wir sind seit Corona schnell gewachsen und bei den ehrenamtlichen Posten an die Grenzen gestoßen. Unter dem Motto ,Engagier dich doch, wo du willst! Aber mach!’, werben wir für das Ehrenamt“, berichtet der erste Vorsitzende des FVL, Nicolai Schlotmann, im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Für die Fußballer des FV–Langenargen eigentlich ein gutes Zeichen: Binnen weniger Jahre ist die Sportgemeinschaft von rund 300 auf aktuell über 430 aktive Mitglieder angewachsen. Stolz sei man darauf, dass man zum hundertjährigen Bestehen des Vereins 2020 erstmals ein Mädchenteam aufbauen und diesen Bereich habe ausbauen können. Für den begeisterten Fußballfan Schlotmann ist die positive Entwicklung das Ergebnis einer hervorragenden Arbeit, die vereinsübergreifend von vielen Seiten bewältigt wird. Doch der Erfolg hat seinen Preis: „Die damit verbundene Mehrarbeit zehrt an den ehrenamtlichen Kräften, wir kommen an die Grenzen. Daher rühren wir die Werbetrommel für das Ehrenamt“, so Schlotmann.

Um den rasanten Entwicklungen aber auch den neuen Herausforderungen gerecht werden zu können, habe man sich neu aufgestellt, neue Strukturen abgebildet, moderne Konzepte für die Zukunft entwickelt: „Wir sind in diesem Zug bislang unbekannte Wege gegangen. So waren wir einer der ersten Vereine in der Region, der mit einem konsequenten Plan während der Coronazeit die Trainingsarbeit wieder aufnehmen durfte. Workshops und Lehrgänge tragen Früchte. Für die erfolgreiche Teilnahme als Fußball–Amateurverein beim Berliner Beratungsunternehmen ,Clubtalent’ wurden wir ausgezeichnet, nachdem unsere Verantwortlichen in den Bereichen Budgetplanung, Vereinsmarketing, Konzepterstellung und mehr intensiv erfolgreich geschult wurden.“

Man habe gelernt, so Schlotmann, dass man heutzutage einem Ehrenamtlich tätigen für seine zeitaufwendige Arbeit etwas bezahlen müsse. „Sonst bleibst du langfristig gesehen als Verein oder Institution auf der Strecke. Aus diesem Grund mussten wir die Mitgliedsbeiträge zur Finanzierung unseres Vereins um satte 100 Prozent erhöhen, was vor allem bei den „Alt–Mitgliedern“ nicht unbedingt gut ankam, letztlich für eine zukunftsweisende und vernünftigen Finanzstrategie allerdings unausweichlich war“, betont Schlotmann. Die Werbeaktion auf dem Uferfest sieht er als Erfolg, auch wenn die Resonanz nicht gleich sofort messbar war. „Es geht darum die Aufmerksamkeit nachhaltig zu steigern und auf die Wichtigkeit des Ehrenamtes hinzuweisen. Nicht umsonst lautete das Motto „Engagier dich doch, wo du willst! Aber mach!“.

