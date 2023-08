Das Wetter hätte nicht schöner sein können, als am späten Freitagnachmittag der 19. Kunstpark am See eröffnet worden ist. Acht markante Werke sind dem Thema 1250 Jahre Langenargen gewidmet.

Bürgermeister Ole Münder begrüßte zu der Ausstellung unter freiem Himmel und erinnerte an die lange Historie des Kunstparks, der auch die Coronazeit überstanden habe.

Er begrüßte die beteiligten Künstlerinnen Inge Kracht und Dietlinde Stengelin sowie die neue Stipendiatin der Gemeinde und dankte dem Organisationsteam und Kurator Ralf Michael Fischer für den neuen Kunstpark.

Schlaglichter der Geschichte

Dann wanderte eine stattliche Gruppe von Kunstinteressierten von Tafel zu Tafel, bestaunt von Touristen, die fragten, ob es hier Geschichtsunterricht gebe, während andere nur ein Auge für den gleißenden See vor dem Hintergrund der Berge hatten. Fischer erläuterte ausführlich die einzelnen Werke, die nun bis November entlang der Uferpromenade stehen werden.

Sie sind nicht einfach so ins Gemüse gestellt. Kurator Ralf Michael Fischer

Schon im Vorfeld erhob sich die Frage, welche Werke zum Thema Jubiläum der Gemeinde der Leiter des Langenargener Museums wohl auswählen würde. „Die Tour de force durch die Geschichte Langenargens kann keine erschöpfende Geschichte erzählen“, sagte Fischer, daher gebe es acht dokumentarische und künstlerische Schlaglichter auf die Geschichte, die vom 17. Jahrhundert bis in die Gegenwartskunst reichen: „Die ortsansässigen Künstlerinnen Inge Kracht, Dietlinde Stengelin und Annette Weber haben in mühevoller Arbeit eigens Werke für den Kunstpark geschaffen.“

Die acht Schlaglichter fänden ihre Parallele in der diesjährigen Sonderausstellung im Museum, die man nicht versäumen solle, da sich die Werke sehr gut ergänzen würden.

Bezug auf Umgebung

Ehe Fischer auf die einzelnen Bilder einging, machte er darauf aufmerksam, dass sie bestimmte Perspektiven mit Bezug auf die Umgebung einnähmen: „Sie sind nicht einfach so ins Gemüse gestellt.“

Ausführlich erläutert Kurator Ralf Michael Fischer die Bilder an den einzelnen Stationen des Kunstparks, hier Willy Paupiés Bild von der Kiesförderung in Langenargen. (Foto: Helmut Voith )

Eine Überraschung bot die erste Tafel, ein „wahrer geometrischer Abriss oder verjüngt Mappa der (…) Unteren Herrschaft Argen“ vom Ende des 17. Jahrhunderts aus dem Hauptstaatsarchiv Stuttgart. Die Darstellung eines unbekannten Malers zeige die Herrschaft Argen der Grafen von Montfort und zugleich einen Blick auf die Macht– und Besitzverhältnisse der damaligen Zeit.

Inge Krachts Bild „Im Laufe der Zeit…“ vereint maßgebliche Menschen aus Langenargen aus verschiedenen Zeiten. Wer genau hinguckt, findet darin nicht nur Montfort–Grafen, sondern ebenso Bürgermeister Ole Münder und Museumsleiter Fischer. Zugrunde liege hier die Frage: „Wie wurde Langenargen von Menschen geprägt?“

Die Künstlerin werde noch weitere drei Bilder zum Thema malen und sich auch den unterschiedlichen Berufsständen widmen. Kunst und Geschichte verbinden sich in Willy Paupiés Bild „Kiesförderung in Langenargen“. Das Industrie–Idyll fordere die Langenargener auf, über Geschichte nachzudenken und auch solche Ecken aufzusuchen.

Kabelhängebrücke darf nicht fehlen

Im geschichtlichen Reigen darf ein Foto von der Einweihung der Kabelhängebrücke über die Argen am 25. Januar 1898 nicht fehlen, ebenso wenig ein Blick auf den Landungssteg um 1919/20 vom Langenargener Klassiker Hans Purrmann. Dieter Groß hat in Deckfarben auf Papier eine scherenschnittartige Idylle von der Kreuzkapelle auf dem Weg nach Oberdorf gemalt.

Extra für das große Jubiläum hat Dietlinde Stengelin auf „See und Sonnenstück“ die Farben leuchten lassen. In Lehmpastellmalerei widmet sich Annette Weber scheinbar dem See und dem Wolkenhimmel darüber — wichtig ist, Details und Zitate darauf zu entdecken. Auch wenn der Blick über den See noch so reizvoll ist, lohnt der Blick auf die acht Vergrößerungen auf perforierter Folie, denn der Kunstpark hat wieder einmal seinen besonderen Pfiff.