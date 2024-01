Johanna Sahin sammelt für Trinkwasser in Pakistan

Johanna Sahin aus Langenargen unterstützt und organisiert seit 13 Jahren Projekte zur Aufbereitung von sauberem Trinkwasser in abgelegenen Dörfern in Pakistan. Dank einer Privatspende eines „Schwäbische Zeitung“-Lesers aus Bodolz in Höhe von 10.000 Euro, konnten in der jüngsten Vergangenheit weitere Anlagen in der Nähe von Kaschmir gebaut und in Betrieb genommen werden. Zur Fertigstellung der letzten Einheit allerdings fehlen uns noch 1000 Euro“, berichtet die 75-jährige engagierte Bürgerin.

Eineinhalb Jahre lang hat Johanna Sahin durch das berufliche Wirken ihres Mannes in Pakistan verbracht. Die Armut und die Tatsache, dass man vor allem in den abgelegenen Regionen des Landes nur schwer an sauberes Trinkwasser kommen kann, habe sie dazu bewegt, etwas zu unternehmen und schließlich den Verein Pakistanhilfe zu gründen. Das Ziel: Die Verbesserung der Trinkwasserversorgung der dort lebenden Menschen.

„Die Mensch kämpfen täglich ums nackte Überleben“, sagt Johanna Sahin. Hinzu komme die Flutkatastrophe vor zwei Jahren, die mehr als 33 Millionen Menschen getroffen und rund ein Drittel des Landes unter Wasser gesetzt hat. Dadurch sei die Selbst-Versorgung mit sauberem Trinkwasser noch mühsamer und beschwerlicher geworden. „Über unseren Verein konnten wir mit Hilfe der angesammelten Spenden entsprechende Aufbereitungsanlagen vor Ort bauen lassen. Mehrere tausend Menschen haben nun Zugang zu sauberem Trinkwasser“, sagt sie.

Was sie besonders freue: Als ein Leser der „Schwäbischen Zeitung“ am 12. Januar vergangenen Jahres einen Artikel über ihre Projekte las, spendete dieser kurzerhand 10.000 Euro. „Ich konnte unser Glück kaum fassen. Kurz darauf begannen wir mit Younus Shabaz, unserem Koordinator vor Ort, weitere Filteranlagen zu planen und fertigzustellen“, berichtet Johanna Sahin und ergänzt: „Sie könne sich nicht vorstellen, wie dankbar und glücklich die Menschen darüber sind. Bis heute konnten im vergangenen Jahr vier weitere Aufbereitungsapparate über unseren Verein installiert werden.“

Das Problem: Für die Anschaffung, Einrichtung und Inbetriebnahme der vierten Gerätschaft, eine kostet zwischen 4500 und 5000 Euro, fehlen aktuell noch 1000 Euro. Der Hersteller habe dem Verein zwar die ausstehende Summe gestundet, „trotzdem müssen wir den Betrag natürlich über Spenden irgendwie aufbringen. Vielleicht findet sich über diesen Artikel erneut jemand, der uns hilft. Alle Spenden kommen unbürokratisch und direkt vor Ort den Menschen zu Gute“, appelliert und versichert Johanna Sahin, die bereits weitere Anfragen für Trinkwasseraufbereitungsanlagen aus entlegenen Dörfern erhalten hat.

Wer den Verein unterstützen möchte, wendet sich an Johanna Sahin unter der Telefonummer 07543/938 882 oder per Mail an [email protected]. Weitere Informationen und eine Dokumentation der Hilfsprojekte gibt es unter www.pakistanhilfe.de.