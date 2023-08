Jazz mit Stubenjazz und Jürgen Weing

Die Jazz– und Literaturreihe „LA Connection: Jazz und Wort im Bierladen“ geht am Dienstag, 5. September, um 19.30 Uhr geht in die dritte Runde . Im gemütlich–urigen Wohnzimmer des Bierladens „KommproBier“ in der Langenargener Mühlstraße 28 sorgt diesmal die Band Stubenjazz mit Michael T. Otto am Kuhlo– und Schneckenhorn, Andi Schnoz an der akustischen Gitarre und Heiner Merk am Kontrabass für die musikalische Unterhaltung. Der Kißlegger Lyriker und Zeichner Jürgen Weing wird dazu auf seine ganz eigene und unterhaltsame Art Kurzprosa und Lyrik lesen. Der Eintritt vor Ort kostet zehn Euro. Wer möchte, kann sich im Vorfeld unter [email protected] Tickets reservieren.

Besucher erwartet laut Ankündigung diesmal eine spannende Mischung aus Witz und Überraschung. Die Band Stubenjazz arbeitet deutschsprachige Folksongs klanglich in neuem Kontext auf. Daraus ist ein „German Poem Songbook“ entstanden, das jeden Auftritt zu einer klangvollen Zeitreise mit epochalen Zusammenschnitten macht. Jürgen Weing lebt und arbeitet als freischaffender Künstler und Lyriker in Kißlegg im Allgäu. Typisch für seine Texte, egal ob Gedichte oder Prosa, sind die ungewöhnlichen Sichtweisen, fließende Gedanken und das Spiel mit Sprachgrenzen.