Internationales Violinfestival junger Meister

Geigenstunden der besonderen Art sind ab Samstag, 23. März, im Langenargener Münzhof zu erleben. Professor Krzysztof Wegrzyn ist vielfach preisgekrönter Violinvirtuose und Professor an der Musikhochschule Hannover. Im Rahmen des Internationalen Violinfestivals junger Meister unterrichtet er in den Ferien besonders begabte Talente. Jenseits von Schul- oder Unistress können die jungen Geiger am musikalischen Feinschliff arbeiten, wie einer Veranstaltungsankündigung zu entnehmen ist.

„Der Meisterkurs war von Anfang an das Zentrum, die Werkstatt der Internationalen Festivals junger Meister“, sagt Festivalleiter Peter Vogel. Oft liegt es an Kleinigkeiten, warum ein Konzert bewegend ist oder eben nicht, heißt es weiter in der Mitteilung. „Im Meisterkurs geht es um den musikalischen Gehalt der Werke“, sagt Vogel. Viele heute hochdekorierte Musiker sind durch diese Talentschmiede gegangen - an der Geige etwa Valery Sokolov und Andrej Bielow, am Klavier Igor Levit, Aaron Pilsan und Claire Huangci. „Es ist gut möglich, dass Sie hier die Anfänge einer großen Karriere miterleben“, sagt Vogel.

Die jüngsten Teilnehmer in diesem Jahr sind erst 17 Jahre alt. Maya Wichert aus München war schon einige Male beim Festival am Bodensee. „Sie hat uns schon 2018 als 11-Jährige mit einem hochvirtuosen Stück und ihrem wunderbaren Ton begeistert“, erzählt Vogel. Vor zwei Jahren spielte sie mit der Südwestdeutschen Philharmonie Wieniawskis erstes Violinkonzert und wird jetzt in Konstanz und Langenargen das anspruchsvolle Violinkonzert von Brahms aufführen - Kostproben davon werden im Meisterkurs zu hören sein. Dragos Rusanu aus Bukarest kommt zum ersten Mal an den Bodensee. Trotz seiner Jugend hat er schon zahlreiche Preise gewonnen, mit großen Orchestern gespielt und die Rolle des Kinds Paganini im gleichnamigen Theaterstück in Bukarest gespielt.

Auch die anderen Solisten der Orchesterkonzerte des Festivals nehmen am Kurs teil: Die 25-jährige Wienerin Sophie Druml, die im vergangenen Jahr als Pianistin am Festival teilnahm und jetzt mit der Geige ihre außergewöhnliche Doppelbegabung beweist, die 22-jährige Lucilla Rose Mariotti aus der Toskana, die dank eines Wettbewerbs auf einer Geige von Stradivari spielt, und der 20-jährige Stefan Aprodu aus Bukarest, der schon als Geiger und Komponist Erfolge feierte. Die 24-jährige Vorarlbergerin Elisso Gogibedaschwili fesselte beim Festival 2022 mit Wieniawskis Faust-Fantasie und spielt nun Beethovens großes Violinkonzert und die 18-jährige Sofia Smarandescu ist mit Saint-Saëns Introduction et Rondo capriccioso zu hören.

Der Meisterkurs wird bis zum 2. April angeboten und ist werktags von 14 bis 17 Uhr öffentlich. Es gibt keine festen Eintrittszeiten, auch die Länge des Besuchs bestimmen die Gäste selbst. Der Eintritt für Erwachsene kostet fünf Euro, Schüler, Studierende und Azubis zahlen drei Euro. Weitere Informationen gibt es unter www.konzertverein.com.