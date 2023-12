Der 37. Weihnachtsmarkt in Langenargen öffnet am Freitag, 8. Dezember, seine Pforten. Bereits um 16.30 Uhr treffen sich die Kinder mit ihren Laternen beim Christbaum vor dem Rathaus, um gemeinsam mit dem Nikolaus samt Ross und Kutsche einen leuchtenden Umzug zu veranstalten. Der Markt läuft bis Sonntag, 10. Dezember.

Bürgermeister Ole Münder eröffnet die Veranstaltung um 17.05 Uhr die offiziell. Besucher haben die Möglichkeit, vor Ort bei Gemeindearchivar Andreas Fuchs die aktuelle Chronik „1250 Jahre urkundliche Ersterwähnung Langenargen“ für 25 Euro zu kaufen.

25 Vereine laden ein

Wenn am Freitagabend über den Münzhofvorplatz der Duft von gebratenen Mandeln und wärmendem Glühwein zieht, wenn adventliche Weisen erklingen, warmer Lichterglanz für heimelige Stimmung sorgt, und der Nikolaus mit Pferd und Kutsche vorfährt, dann, ja dann feiern Langenargener und Gäste ihren Weihnachtsmarkt.

„Unsere Besucher dürfen sich auf ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm freuen. Insgesamt laden 25 Vereine mit ihren Weihnachstbuden zum Bummeln und Verweilen in zauberhafter Atmosphäre ein“, kündigt Organisatorin Claudia Huber vom Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung an.

Wie jedes Jahr darf das Puppentheater „Kasperls Traumkiste“ nicht fehlen. Seit 27 Jahren unterhält das Ensemble Kinder, dieses Mal am Samstag sowie am Sonntag, jeweils um 15 und 16 Uhr, im Münzhof. Die Bürgerkapelle sorgt am Samstag um 17 Uhr für den passenden Ton. Am Sonntag ab 17 tritt der Kinderchor der Franz-Anton-Maulbertsch-Schule auf.

Baum-Erlös geht an "Kinder der Erde"

„Besonders freuen wir uns auf eine Premiere. Am Sonntagabend versteigern wir um 18 Uhr im Kinderland ,Weihnachtszauber’ zwei Christbäume, die in den Kindergärten liebevoll geschmückt wurden. Der Erlös kommt dem Verein „Kinder der Erde“ zugute“, berichtet Claudia Huber.

Überhaupt biete das Kinderland, eine Kooperation des See- und Waldkindergartens, des Kindergartens Bierkeller-Waldeck, des Jugendbeauftragten Daniel Lenz in Zusammenarbeit mit Karin Weißhaupt sowie vieler Helfer gewohnt wieder zahlreiche Aktionen an.

Neben Stockbrot backen, Kerzenziehen und Weihnachtsgeschichten vorlesen im Märchenhaus dürfen sich die Jüngsten auf das Engelspostamt freuen, in dem Wunschzettel an das Christkind gestaltet und abgegeben werden können. Kostenlosen Spaß verspricht außerdem das Kinderkarussell, gesponsort von der Steuerkanzlei Keller-Zodel.

„Das Kinderland ,Weihnachtszauber“ ist in seiner Art einmalig und für viele sicherlich mit ein Höhepunkt des Marktes“, unterstreicht Klaus-Peter Bitzer. Der Leiter des Hauptamtes der Gemeinde steht übrigens ganz offenbar in engem Kontakt mit Petrus und Frau Holle: „Das Wetter wird dem Anlass entsprechend passen, dafür wird von oben gesorgt.“

Öffnungszeiten des Langenargener Weihnachtsmarktes: Freitag von 17 bis 21 Uhr, Samstag von 15 bis 21 Uhr und Sonntag von 15 bis 19 Uhr.