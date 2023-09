In Langenargen sammeln Helfer beim „Rhine Clean Up“ 30 Kilogramm Müll

15 Bürger und somit halb so viele wie im vergangenen Jahr, haben am Samstagvormittag im Rahmen der „Rhine Clean Up“-Aktion den Langenargener Uferabschnitt (Foto: Andy Heinrich) in den Seewiesen bis hin zur Schussenmündung sowie am Strand im Bereich des Hotels Seeperle von Unrat befreit. „Durch den schweren Sturm waren einige Abschnitte im Schwediwald erschwert oder überhaupt nicht zu erreichen. Nichtsdestotrotz konnten wir 30 Kilogramm Müll, darunter drei Stühle, ein Sitzkissen, eine Styroporplatte und weitere Gegenstände einsammeln“, stellte Organisatorin Ute Söll nach der Aktion fest. In Vergleich zum vergangenen Jahr ging die gesammelte Menge an Wohlstandsmüll erfreulicherweise um rund 60 Kilogramm zurück.