Der Langenargener Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montag den Bau eines Interimskindergartens abgesegnet. Ebenfalls beschlossen wurde der Name: Demnach wird die Einrichtung „Kindergarten Seestrolche“ heißen.

Läuft alles nach Plan und liegt die Betriebsgenehmigung bis dahin auf dem Tisch, könnte der Hort bereits zum 1. April öffnen. Wie Kämmerer Daniel Kowollik mitteilte, sind alle Stellen bereits mit pädagogischen Fachkräften besetzt.

Auswahl von vier Namen

Seestrolche wird er also heißen, der neue Kindergarten unter der Trägerschaft der Gemeinde Langenargens. Wie die Verwaltung mitteilte, habe man im Vorfeld über die Internetseite eine Auswahl von vier Namen zur Abstimmung gestellt.

Das Ergebnis entfiel mit 38 Stimmen auf die Bezeichnung „Kindergarten Seestrolche“, den die Räte ebenfalls für gut befanden. Außerdem wird es eine „Schwanengruppe“ und eine „Entengruppe“ geben.

Der in Modulbauweise geplante Interimskindergarten wird im Bereich des Èconomats, dem einstigen Lebensmittelmarkt der ehemaligen französischen Besatzungsmacht, im Ludwig-Dürr-Weg/Ecke Rosenstraße gebaut. Aktuell ist eine Spezialfirma damit beschäftigt, die alte und marode Holzbaracke für den Abbruch vorzubereiten, damit die Module, die derzeit angefertigt werden, an Ort und Stelle aufgesetzt werden können.

Neuen Wohnquartier, neuer Kindergarten

Daniel Kowollik teilte mit, dass mit der neuen Einrichtung der gestiegene Bedarf an Betreuungsplätzen abgedeckt werden könne. Mit ein Grund für die Entscheidung zum Bau ist das neue Wohnquartier „Naturella“, dass derzeit im Langenargener Teilort Bierkeller-Waldeck entsteht.

Wie berichtet, baut das Friedrichshafener Immobilienunternehmen Fränkel dort neun Häuser mit 119 Wohnungen. Die Fertigstellung ist für Mitte 2025 geplant.

Für den Neubau schlug die Gemeindeverwaltung zunächst die Wiese hinter der Grundschule vor, was eine Mehrheit des Gemeinderates kritisierte. Eine Befürchtung war, dass aus der Zwischenlösung mit Containern auf der Schulwiese eine Einrichtung auf Dauer werden könnte.

Team kennt sich bereits

Besonders erwähnenswert und positiv ist laut Kämmerer der Umstand, dass bereits Ende 2023 alle Stellen für die neue Einrichtung mit pädagogischen Fachkräften besetzt werden konnten. „Das Team hat sich bereits kennengelernt und konnte die ersten Punkte für die künftige pädagogische Arbeit besprechen.“

Bei der Suche nach Fachkräften habe sich vor allem die gemeindeeigene Ausbildung von qualifizierten Fachkräften sowie der positive Ruf der Gemeindeverwaltung als Arbeitgeber insgesamt, aber im Besonderen im Bereich der Kinderbetreuung bewährt, so Kowollik.

Tempo als Herausforderung

Herausfordernd sei das Tempo, in dem das Projekt vorangetrieben wurde, um eine zeitgerechte Schaffung von Kindergartenplätzen zu gewährleisten. Die Beteiligung verschiedener Fachbehörden, die mitsprechen würden, zeige die gewaltigen bürokratischen Hürden, berichtete der Kämmerer.

Geschafft habe man die Umsetzung schließlich unter großem zeitlichem Aufwand und einem hohen Engagement der eigenen Experten aus dem Ortsbauamt, der Finanzverwaltung sowie aus dem Bereich Kinderbetreuungseinrichtungen samt Hauptverwaltung.