Imperial Jazzband im Münzhof

Die Imperial Jazzband tritt am Mittwoch, 6. März, um 20 Uhr im Münzhof in Langenargen auf. Laut Ankündigung spielt die Band eine fröhliche und abwechslungsreiche Musik und bevorzugt Dixieland, bewährte Swing-Titel, aber auch Standards des traditionellen New Orleans. Karten sind in der Tourist-Information Langenargen sowie an allen Reservix-Vorverkaufsstellen und online unter www.reservix.de erhältlich. Die Tickets kosten 13 Euro im Vorverkauf und 15 Euro an der Abendkasse.