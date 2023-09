HSG Langenargen-Tettnang steckt mitten im Umbruch

Die HSG Langenargen-Tettnang ist nach nur einem Jahr in der Handball-Bezirksliga wieder zurück in der Bezirksklasse. Zwei Niederlagen gegen die TS Dornbirn im Mai besiegelten den Abstieg. „Das tut immer weh, wir wären gerne dringeblieben“, sagt HSG-Trainer Clemens Balle. Das ist nun aber auch schon vier Monate her, Langenargen-Tettnang hat sich mittlerweile mit der neuen Liga arrangiert. In der Bezirksklasse steht nun der Auftakt bevor. Zum Start trifft die HSG am Sonntag um 18 Uhr zu Hause im Sportzentrum Langenargen auf Bregenz Handball 2.

Das Balle-Team hat gegen die TS Dornbirn nicht nur die Relegation verloren, sondern auch einen seiner wichtigsten Spieler. Noah Göppinger zog sich früh im Rückspiel in Österreich einen Kreuzband- und Meniskusriss zu. Ein Karriereende war möglich, wie er selbst gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“ sagte. „Hätte ich den Meniskus komplett verloren, wäre es das mit Handball und Sport gewesen ‐ ganz klar“, meinte Göppinger. Doch er hatte „Glück im Unglück“, arbeitet an seinem Comeback. Das wird aber dauern, da macht sich Balle nichts vor. Schließlich benötigt es Zeit, bis Göppinger wieder mehr Kraft, Kondition und Spritzigkeit aufbaut. Wenn es gut läuft, dann dürften „Kurzeinsätze gegen Ende der Saison“ drin sein. „Ich will ihm keinen Druck machen“, betont Balle.

Einige Erfahrene machen in der Reserve weiter

Gleichzeitig bedeutet das: Langenargen-Tettnang muss in dieser Runde ohne ihn zurechtkommen. „Er war der Mann in der Offensive und unser wichtigste Torschütze“, streicht Balle heraus. Es ist nicht der einzige Verlust, der schwer aufzufangen sein wird. Der erfahrene Rückraumspieler Alexander Merath hat sich aus der ersten Mannschaft zurückgezogen. „Er hat die Mannschaft sehr ruhig und besonnen geführt und war mein verlängerter Arm“, meint Balle. Auch Christian Brandt, Markus Wuhrer und Timothy Werner wollen künftig in einem Reserveteam des Vereins auflaufen.

Somit steckt die HSG mitten im Umbruch. Deutlich mehr gefragt sind nun die jungen Spieler, die wesentlich mehr Verantwortung bekommen. Am weitesten dürfte sicherlich Luis Csajagi sein, der schon in der Bezirksligasaison eine gute Rolle bei Langenargen-Tettnang spielte. Im letzten Relegationsspiel in Dornbirn standen zudem auch schon Jannik Amaral und Elias Doghmane im Kader. Nach seiner langen Verletzungspause kommt Lukas Braunger immer besser in Tritt.

Durch die vielen personellen Veränderungen ist die HSG momentan wohl erst einmal in der Bezirksklasse besser aufgehoben. Hier kann sich Langenargen-Tettnang in Ruhe entwickeln und finden. „Man muss es als Chance sehen, etwas aufzubauen“, versucht Balle den Abstieg positiv zu sehen. Ganz vergessen möchte er die vergangene Saison aber nicht und fordert auch, „aus den Fehlern zu lernen“.

„Ordentliche“ Vorbereitung

Am Anfang der Saison liegt der Fokus zunächst einmal darauf, „unsere Spielphilosophie zu etablieren und zu festigen“, so Balle. Die Vorbereitung der HSG sei „ordentlich“ gewesen, unter anderem war der Bezirksklassist am ersten Septemberwochenende im Trainingslager in Oberstaufen. Langenargen-Tettnang absolvierte dort einen Test gegen Waltershofen und verlor nach einem Leistungsabfall in Hälfte zwei. Auch in den anderen Testspielen gegen die HSG Friedrichshafen-Fischbach und TV Weingarten gab es zu viele technische Fehler. Die Saison möchten Balle & Co. mit „Spaß, Mut und Demut“ angehen.