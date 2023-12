HSG Langenargen-Tettnang mit schlechtester Saisonleistung

Die Männermannschaft der TSG 1847 Leutkirch hat der HSG Langenargen-Tettnang in der Handball-Bezirksklasse nicht den Hauch einer Chance gelassen. Mit sage und schreibe 49:23 (27:14) gewann die TSG und tankte an einem Abend, an dem bei der HSG so gut wie gar nichts zusammenlief, Selbstvertrauen für das nächste Heimspiel in der Seelhaushalle am Mittwochabend um 20 Uhr gegen den TSV Lindau.

Dabei hatten die Gastgeber aus dem Allgäu auf ihren etatmäßigen Torhüter verzichten müssen. Kurzerhand stand der erst 17-jährige Lukas Hösch zwischen den Pfosten der TSG und wurde von Andreas Brodbeck unterstützt. So richtig viel zu tun hatte er nicht wirklich, da seine Vorderleute von Beginn an dominierten und nicht nur eine gute Abwehrarbeit an den Tag legten. Insbesondere der Offensivmotor lief sofort auf Hochtouren, sodass die Gäste vom Bodensee sofort in Rückstand gerieten. 2:7 stand es aus HSG-Sicht nach fünf Minuten, wenige Zeigerumdrehungen später lagen die Hausherren bereits mit 17:9 vorne (15.). Egal, was Langenargen-Tettnang auch probierte, die TSG-Handballer hatten die bessere Antwort und waren nicht nur schneller auf den Beinen, sondern auch mental stärker bei der Sache. Auch in den restlichen Minuten bis zur Halbzeit ging es fast nur in eine Richtung - und zwar in die des Gästetores, in dem Dennis D`Argento und Mike Lang auch nicht mehr viel ausrichten konnten. Ihre Mitspieler verteidigten viel zu sorglos, das wusste Noah Bauhofer mit 14 Toren am besten auszunutzen.

Unglaublich leichte Treffer

Leutkirch drückte auch nach der Pause weiterhin unbeirrt aufs Tempo und kam zu unglaublich leichten Treffern, während die HSG nicht mit dem Team zu vergleichen war, das unlängst noch vier Siege hintereinander feierte. Am Ende gewann die TSG mit 49:23 und geht mit gewachsenem Selbstvertrauen ins nächste Heimspiel gegen Lindau. „Das wird für uns ein schweres Spiel. Wir wollen die positive Energie aus dem Spiel gegen die HSG mitnehmen und wenn’s gut läuft, dann ist vielleicht auch ein Punkt drin“, backt TSG-Coach Andreas Muderer trotz des Kantersieges kleine Brötchen. Überhaupt wirkte selbst Muderer überrumpelt ob des Spielausgangs. „Es war ein überraschend deutlicher Sieg für uns. Das hatten wir so nicht erwartet, obwohl wir dadurch im Spiel einiges ausprobieren konnten. Beim Rückspiel werden wir garantiert eine andere HSG-Mannschaft vorfinden.“

Das wird auch die Hoffnung von deren Trainer Clemens Balle sein, der nach diesem recht desolaten Auftritt nicht nur nach Luft, sondern eben auch nach den dazu passenden Worten rang: „Wir sind völlig unter- oder als junge Mannschaft baden gegangen. Aus meiner Sicht war das unsere bisher schlechteste Saisonleistung überhaupt. Wir haben Leutkirch eigentlich zu keiner Phase Paroli bieten können und sind überrannt worden. Man muss sogar sagen, dass es noch höher hätte ausgehen können. Dieses Auftreten war eine Art Tiefschlag oder ein richtiger Nackenschlag für uns.“ Schon am Samstag um 18 Uhr geht es auch für seine Jungs weiter, wenn die TSG Söflingen III nach Tettnang kommt.

Die Handballer des TSV Lindau sind bekannt dafür, immer interessiert am Geschehen in ihrer Liga zu sein. Und den Auftritt wird der Aufsteiger genauestens registriert haben. Aber auch ohne diesen Sieg hätte der gut gestartete TSV die TSG Leutkirch trotz ihrer Schwierigkeiten zu Saisonbeginn sehr ernst genommen. „Wir gehen sicher nicht übermütig oder siegessicher ins Spiel. Leutkirch hat in den vergangenen Jahren immer souverän die Bezirksklasse gehalten“, meinte Lindaus Kapitän Alexander Haller schon nach dem gelungenen Auftritt beim 27:23-Auswärtssieg bei Langenargen-Tettnang. Aber das Positive nehmen die Lindauer mit und hoffen, direkt einen weiteren Erfolg in der Fremde zu feiern.

Handball-Bezirksklasse: TSG Leutkirch – HSG Langenargen-Tettnang 49:23 (26:14). – Schiedsrichter: Alexander Weber (VfB Friedrichshafen) – Zuschauer: 50 – TSG: Hösch, Brodbeck (Tor); N. Bauhofer (14 Tore, 2 Siebenmeter/2 Tore), Vohrer (6), Sperle (6), Volz (5), Gantner (5), Scharnagl (4), Willburger (3), Trieloff (3), Menge (2), Burger (1), Brinkmann, Kurtz – HSG: D`Argento, Lang (Tor); Braunger (6, 2/0), Csajagi (5, 2/2), Schraff (4), Steinacher (3, 1/1), Mair (2), Widmann (2), Doghmane (1), Amaral, Baumann.