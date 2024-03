Das Fine-Dining-Restaurant „Seo Küchenhandwerk“ erhält in der neusten Ausgabe des renommierten Gastroführers Guide Michelin einen zweiten Stern. Erkocht hat ihn Küchenchef Roland Pieber.

Und zwar in dem kleinen, aber sehr feinen Lokal mit Platz bis zu zwölf Gästen, das sich im Hotel Seevital in Langenargen befindet. Der 38-jährige Österreicher konnte die Inspektoren, die inkognito speisen, mit seinem Acht-Gänge-Überraschungsmenü überzeugen.

Preisverleihung am Dienstag

Die Preisverleihung fand am Dienstagabend in der Handelskammer in Hamburg statt, übertragen in einem Livestream. Wer einen der begehrten Sterne erhält, war bis zur Veranstaltung ein gut gehütetes Geheimnis.

Das schreibt der Guide Michelin über das „Seo“ Zwei Sterne: eine Spitzenküche. Das hat schon eine gewisse Exklusivität: Das Restaurant im ,Seevital Hotel’ hat nur wenige Tische und ein überaus hochwertiges, schickes Interieur, dazu die Lage nur einen Steinwurf vom Wasser entfernt – herrlich die Terrasse mit wunderbarem See- und Bergblick! Nicht minder erwähnenswert ist die Küche von Roland Pieber und Souschefin Kathrin Stöcklöcker. Sie kochen sehr ambitioniert, kreativ und modern, mit eigener Idee. Erstklassig die Produkte, intensiv die Aromen. Das Küchenteam serviert übrigens mit und erklärt die Gerichte des 8-Gänge-Überraschungsmenüs. Freundlich und kompetent wird man auch in Sachen Wein beraten.

Um 20.12 Uhr betrat ein strahlender Roland Pieber aus Langenargen die Bühne, um die begehrte Kochjacke mit den zwei Sternen überzustreifen. Auf die Auszeichnung reagiert er mit: „gewaltig“.

Er und sein Team, in dem unter anderem Souschefin Kathrin Stöcklöcker mitwirkt, seien direkt am Gast dabei. Und auch wenn ein Arbeitstag bis zu 16 Stunden dauere, entschädige oftmals die Erkenntnis: „Geiler Abend, glückliche Gäste, was gibt es mehr.“

Erster Stern 2020

Den ersten Stern gab es für das „SEO“ im März 2020. Damals beschrieb Seevital-Betreiber und Gastronom Michael Ritter, selbst Haubenkoch aus Österreich, das Erfolgsrezept folgendermaßen: „Rolands Technik, die besonderen Zutaten von regionalen Erzeugern und das Spiel mit Tradition und Moderne.“

Regional heißt zum Beispiel: Biogemüse vom Vetterhof in Lustenau in Vorarlberg, Fleisch von Metzger Philipp Sonntag in Kißlegg oder Wild von Jäger Berthold Kruger aus Langenargen. Es geht aber noch viel näher: Die Kräuter werden in einem Garten auf der Dachterrasse des Hotels in Langenargen gezogen.

Reinkommen, rausschauen und genießen: Das Restaurants „SEO“ ist im Hotel Seevital direkt am Bodensee in Langenargen daheim. (Foto: Andy Heinrich )

Das Beste auf dem Teller

Oder um es mit Roland Pieber im Jahr 2020 zu sagen, der unter anderem 2018 den namhaften Nachwuchskochwettbewerb „Junge Wilde“ für sich entschied: „Unser Anspruch ist es, das Beste auf den Teller zu legen, das wir kriegen können.“

Wasl ein Menü im „SEO Küchenhandwerk“ aktuell kostet, ist der Webseite nicht zu entnehmen. Vor vier Jahren standen für acht Gänge 144 Euro (mit Weinreise 210 Euro) auf der Rechnung.

