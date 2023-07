Herren 40—1 des TC Langenargen im Abstiegskampf

Mit einem Heimsieg gegen den TC Leinfelden–Echterdingen wollten die Herren 40—1 des TC Langenargen den Klassenerhalt in der Tennis–Oberliga sichern. Aber daraus ist nichts geworden, die Partie gewann der Gegner knapp mit 5:4. Jetzt ist es richtig spannend. Langenargen, der TC Herrenberg und TC Leinfelden–Echterdingen sind punktgleich, und dazu besitzt auch noch der Tabellenletzte TC Bildechingen Außenseiterchancen. Zwei Mannschaften müssen am Ende runter.

Die Niederlage gegen Leinfelden–Echterdingen zeichnete sich nach den Einzeln ab. Nur Peter Hagmüller (Position 6), 6:1 und 6:4 gegen Tobias Becker, und Christian Sternig (Position 3), 6:4 und 6:3 gegen Oliver Muz, siegten. Jochen Schirmer (Position 2) verlor sein Duell gegen Stefan Wallrafen knapp im Match–Tiebreak (6:7, 7:5, 8:10). Mehdi Benarbi (Position 1), Daniel Dobrovoljski (Position 4) und Andreas Springer (Position 5) unterlagen ihren Gegnern nach zwei Sätzen.

Gebannte Zuschauer

Um sich doch noch den Sieg zu sichern, musste der TCL nun alle drei Doppel für sich entscheiden. „Auf allen drei Plätzen entwickelten sich spannende Doppel, die die zahlreich erschienenen Zuschauer auf der Vereinsterrasse gebannt verfolgten“, heißt es in der TCL–Mitteilung. Bernarbi/Hagmüller sowie Schirmer und der eingewechselte Mannschaftsführer Andreas Schätzle erledigten ihren Job. Sternig und Dobrovoljski mussten allerdings nach Abwehr mehrerer Matchbälle und einem eigenen Matchball gegen Stefan Breitinger und Jörg Horstmann schließlich den Match–Tiebreak mit 12:14 verloren geben. Damit war eine knappe 4:5–Niederlage besiegelt. Für einen sicheren Ligaverbleib in der Oberliga muss der TCL am kommenden Samstag um 14 Uhr zu Hause gegen den TC Laupheim gewinnen. Bei einer Niederlage darf Langenargen nur von einem Team überholt werden.

Kurz vor der Meisterschaft in der Oberligastaffel stehen dagegen die Herren 70—1 des TCL. Beim TC Heimsheim jubelten die Langenargener über einen 4:2–Erfolg und haben sich damit die Tabellenspitze erobert. Rudolf Mehler (6:0, 6:2), Walter Hertenstein (4:6, 6:1, 10:8) und Erwin Baierl (6:1, 6:1) gestalteten ihre Einzel erfolgreich. Hertenstein/Baierl gewannen ihr Doppel (6:1, 6:0), wodurch die Niederlagen von Klaus Kloth im Einzel (6:0, 4:6, 6:10) und von Mehler/Kloth im Doppel (1:6, 7:5, 5:10) verschmerzbar waren. Entschieden wird der Titelkampf am Mittwoch im direkten Duell auf der Anlage des punktgleichen Tabellenzweiten TC Hechingen (11 Uhr). Der Sieger steigt in die Württembergstaffel, die höchste württembergische Spielklasse für 4er–Mannschaften, auf.

Kantersieg gegen den Angstgegner

Wie entfesselt spielten die Herren 70—2 des TC Langenargen gegen ihren bisherigen Angstgegner TC Isny auf und sicherten sich mit einem 6:0–Kantersieg die Tabellenführung. Am Mittwoch könnte mit einem Heimsieg gegen den direkten Konkurrenten TSG Schnaitheim die Meisterschaft in der Oberligastaffel gefeiert werden.

Die Herren 75 mussten in der Oberligastaffel beim TC Nehren, dem früheren Seniorenmeister des württembergischen Tennis–Bundes (TC Nehren bei Tübingen), auf ihre Nummer 3 (Frank Bayer) verzichten und eine 2:4–Niederlage hinnehmen. Zum Einsatz in den Einzeln kamen Wolfgang Kallina, Frank Müller–Thoma, Lothar Truöl und Reini Miller sowie im zweiten Doppel Dieter Haase. Im letzten Saisonspiel am Mittwoch empfängt Langenargen zu Hause das Herren–75–Team des SV Burgrieden (11 Uhr).

Im Lokalderby der Damen 30 in der Oberligastaffel gegen den TC Tettnang ging es äußerst knapp zur Sache. In der Endabrechnung fehlten dem TCL bei Satzgleichheit nur drei weniger gewonnene Spiele, weshalb Tettnang triumphierte. Zum Saisonabschluss am kommenden Sonntag gastiert der TCL bei der SPG Schelklingen/Schelklingen–Alb. Start ist um 10 Uhr.