Intelligente Energielösungen für eine nachhaltige Zukunft: Das verspricht die Stuttgarter KWA Contracting AG auf ihrer Webseite. Die Gemeinde Langenargen vertraut auf die Expertise und will mit dem Unternehmen ein Nahwärmenetz aufbauen. Dabei steht die Nutzung der Bodenseewärme im Mittelpunkt.

Eine entsprechende Kooperationsvereinbarung ist vor Kurzem unterzeichnet worden. Bereits im Sommerinterview 2022 mit Schwäbische.de kündigte Langenargens Bürgermeister Ole Münder an: „Wir wollen die Gemeinde energetisch so weit wie möglich autark aufstellen. Die zwei Säulen, auf die wir bauen, sind Photovoltaik und Seethermie.“

Unendliches Potenzial

Der See biete ein unendliches thermisches Potenzial. Die Umsetzung sei allerdings anspruchsvoll und koste viel Geld. Der Bürgermeister: „Es ist wie bei vielen Projekten eine Summe von Bausteinen, die wir zusammensetzen müssen.“

Eine Kooperationsvereinbarung ist schon einmal unterzeichnet (von links): Ortsbaumeister Markus Stark, Bürgermeister Ole Münder, Kämmerer Daniel Kowollik, Claus Hartmann, Sanierungsmanager der Gemeinde, Markus Kostron, KWA, Netzwerker Thomas Knödler (WEBW), Clara Conraths, KWA. (Foto: Gemeinde Langenargen )

Nachdem es bereits Voruntersuchungen gab, deren Ergebnisse in einem Konzept zusammengefasst sind, ist mit der Unterzeichnung der Absichtserklärung Ende Oktober jetzt offenbar ein Baustein dazugekommen. Fest stehe bereits, dass durch die Ausschöpfung des lokalen Potenzials prinzipiell eine wirtschaftlich sinnvolle Möglichkeit zur Wärmeversorgung in Langenargen bestehe, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde.

Im ersten Bauabschnitt sollen die Ortsmitte und das Schulzentrum erschlossen werden. Ole Münder

Etwas konkreter wird darin der Bürgermeister: „Im ersten Bauabschnitt sollen die Ortsmitte und das Schulzentrum erschlossen werden. Im zweiten Bauabschnitt sollen dann weitere kommunale und private Gebäude im Zuge einer Netzerweiterung folgen.“

Ziel ist es, mit KWA eine Energiegemeinschaft aufzubauen. Das Unternehmen ist laut Mitteilung in Abstimmung für die Ausarbeitung eines technischen und wirtschaftlichen Konzepts zuständig und steht der Gemeinde als konzeptioneller Berater zur Seite.

Geschäftsmodell wird ausgearbeitet

Planung, Realisierung und langfristigen Betrieb der Nahwärmeversorgung soll eine gemeinsame Projektgesellschaft übernehmen. Deren genaue Ausgestaltung steht noch nicht fest, wie Claus Hartmann, Sanierungsmanager der Gemeinde Langenargen, auf Anfrage berichtet. Die nächsten Schritte sind unter anderem die Ausarbeitung eines Geschäftsmodells und der Gesellschafterverträge sowie die Fördermittelprüfung.

Neue Partner

Ursprünglich wollte Langenargen zusammen mit Meersburg ein Pilotprojekt starten, um den See als Energiequelle anzuzapfen. Warum daraus nichts geworden ist, dazu sagte Bürgermeister Münder im vergangenen Sommer: „Der Ansatz war, dass wir einen ähnlichen Erkenntnisstand und einen gemeinsamen Partner haben, der das Projekt vorantreibt und Anlagen aufbaut und betreibt. Dieser Partner, das Stadtwerk am See, hat aus Kapazitätsgründen beschlossen, zunächst Meersburg zu unterstützen.“

Das Stadtwerk und die Stadt Meersburg haben bereits eine gemeinsame Gesellschaft zur Realisierung gegründet. Laufzeit des Millionenprojektes: bis zum Jahr 2033. Am Ende sollen 150 Wohngebäude, öffentliche Gebäude und Unternehmen am Bodenseeufer und in der Kernstadt mit der erneuerbaren Energie versorgt werden. Eine Informationsveranstaltung ist für Anfang 2024 angekündigt.

So funktioniert’s

Vereinfacht dargestellt funktioniert Seethermie folgendermaßen: Seewasser wird aus etwa 20 bis 40 Metern Tiefe in eine Betriebszentrale am Ufer gepumpt. Über einen Wärmetauscher gelangt die dem Wasser entzogene Wärmeenergie in einen separaten Kreislauf und wird den Gebäuden zugeführt.

Die Wärmepumpe hebt dabei die Temperatur auf 40 bis 65 Grad an. Das leicht abgekühlte Seewasser wird anschließend wieder sauber zurück in den See geleitet. Dasselbe Prinzip wird umgekehrt bei der Kühlung angewendet: Wärme wird in den See transportiert, während sich Kälteenergie in einen abgetrennten Kreislauf transformieren lässt.

Abkühlung um 0,2 Grad

Das von der Internationalen Gewässerschutzkommission (IGKB) geförderte Projekt „Klimawandel am Bodensee“ hat ergeben, dass eine Versorgung aller Bewohner rund um den See mit Wärme eine Abkühlung an der Seeoberfläche von lediglich 0,2 Grad Celsius zur Folge hätte. Unter anderem kühlt laut IGKB die Universität Konstanz bereits ihr Rechenzentrum auf diese Weise, und auch das Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen greift auf die Technik zurück.

Schweizer legen los

Auf der Schweizer Seeseite ist Seethermie längst ein Thema. Beispielsweise will der Kanton Thurgau mehrere Kraftwerke bauen und ab Winter 2025 einen Großteil der Gemeinde Gottlieben mit Wärme aus dem See(rhein) versorgen, wie in einer Mitteilung von September 2022 zu lesen ist.

Darin heißt es: „Der Strombedarf für die Pumpen usw. macht nur rund ein Drittel der Energie-Wertschöpfung aus. Oder anders ausgedrückt: Mit einer Kilowattstunde (KWh) Strom können drei KWh Wärme produziert werden.“ Die Investitionskosten sollen etwa sechs Millionen Franken betragen. Der Baubeginn ist im Herbst 2024 geplant.