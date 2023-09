Heinz Erhardt-Lesung in Langenargen

„Man macht gewöhnlich viele Worte, wenn man nichts zu sagen hat“. „Er möge sich fassen, aber kurz.“ Typische Heinz Erhardt-Sprüche.

Die Langenargener Festspiele bringen in Kooperation mit dem Musiksalon Hirscher eine szenische Lesung von Erhardts Werken auf die kleine Bühne im Langenargener Bahnhof. Heinz Erhardt gilt als einer der erfolgreichsten und populärsten Komiker der 50er und 60er Jahre. Mit seinem und vielseitigen Werk an Filmen, Gedichten, Büchern und Schallplatten hat Heinz Erhardt ein künstlerisches Erbe hinterlassen, das bis heute immer wieder gerne aufgeführt wird.

„Noch’n Gedicht“ heißt es deshalb auch bei insgesamt vier gespielten Lesungen mit dem Titel „Heinz & Erhardt“ mit Julia Debusson und Steffen Essigbeck, beide Schauspieler aus dem Ensemble der Langenargener Festspiele, im Musiksalon Hirscher im Bahnhof Langenargen. Mit seiner Einrichtung aus den 50er und 60er Jahren bietet die ehemalige Schalterhalle das passende Ambiente für diesen Heinz Erhardt Abend.

Die Premiere ist am Samstag, 11. November, um 20 Uhr. Weitere Aufführungen finden am Freitag, 24. November, am Samstag, 25. November sowie am Freitag, 1. Dezember, jeweils um 20 Uhr statt. Karten für die Veranstaltungen sind ab sofort für 19,50 Euro im Vorverkauf erhältlich über die Tourist-Information Langenargen, die Schwäbische Zeitung, die Website der Langenargener Festspiele (www.langenargener-festspiele.de) sowie bundesweit an allen Reservix-Vorverkaufsstellen (www.reservix.de).