Heimkampf als Neuland für viele Boxer

Die Vorfreude war den sechs Boxern des Langenargener Boxteams in der letzten Trainingswoche vor dem Heimkampf am Samstagabend (20 Uhr) gegen eine Auswahl Zürichs jederzeit anzumerken, die Nervosität wird wohl noch Einzug halten. Denn außer Aushängeschild Kushtrim Mahmuti, der seinen 102. Kampf bestreiten wird, kennt keiner die Atmosphäre einer voll besetzten Festhalle. Der letzte Heimkampf liegt über vier Jahre zurück und der älteste Boxer des Gastgebers (mit Ausnahme von Mahmuti) ist 21 Jahre alt. Die Langenargener werden die Boxclubs aus Wangen, Singen und Pfullendorf sowie vor allem Kampfsport Fitness Ravensburg / Weingarten mit voraussichtlich vier Boxern verstärken. Zwei Faustkämpfer könnten auch vom TSV 1860 München anreisen, wenn die Eidgenossen Gegner für sie finden.

Kushtrim Mahmuti gewann für die Chemnitzer Wölfe in der Box-Bundesliga seinen 100. Kampf (wir berichteten), musste sich aber ebenfalls für die Ostdeutschen in seinem 101. Duell Abdelkader Selmi vom MBR Hamm geschlagen geben. Den ersten absolvierte der mittlerweile 30-Jährige in Langenargen mit Boxteam-Macher und Trainer Thomas Schuler in der Ecke, „den 100. hätte ich auch gerne hier mit ihm gemacht, aber jetzt ist es eben der 102.“, so der siebenfache Landesmeister, der langsam an die Karriere nach der Karriere denkt („2025 habe ich mich für den Trainerschein angemeldet“). Sein Nachfolger im Ring scheint bereits gefunden. Albi Rreshma wurde zwar in der Toskana geboren, hat seine Wurzeln jedoch ebenfalls im Kosovo und erinnert im Ring stark an sein Vorbild.

Die Unterstützung in der Halle wird immens sein, Freunde, Arbeitskollegen, Familie. Ich muss aufpassen, dass ich nicht überdrehe. Albi Rreshma

„Aggressivität muss schon sein, aber ich muss ein bisschen kontrollierter auftreten. Und nicht zu emotional, aber Druck machen muss auch wieder sein“, sagt der 18-Jährige, der seine „Probleme“ damit schon aufgezählt hat. Bei seinem fünften Titel bei Nachwuchs-Landesmeisterschaften (in verschiedenen Leistungsklassen) vor zwei Wochen benötigte Rreshma noch nicht einmal eine Runde, kassierte in dieser kurzen Zeit allerdings eine Verwarnung wegen Kopfstoßens. „Die Unterstützung in der Halle wird immens sein, Freunde, Arbeitskollegen, Familie. Ich muss aufpassen, dass ich nicht überdrehe.“ Schuler vertraut da ganz seinem Schweizer Trainerkollegen Matthias Luchsinger, „ich kenne ihn schon lange und auch er ist so zuverlässig und erfahren, dass er weiß, wen er gegen wen antreten lässt. Und ich kaufe kein Fallobst ein.“ Tim Kellerberger soll es bei Albi Rreshma sein, Makaj Gent bei Mahmuti.

Ein großer Name wird es bei Samad Safi sein. Gianni Passanante ist der Sohn des dreifachen Profi-Weltmeisters Franco, der in Chur eine Boxschule betreibt. „Ich freue mich sowieso. Es ist auch mein erster Heimkampf, habe ein halbes Jahr nicht geboxt und meine sechs Geschwister kommen“, so der 19-Jährige, der 2017 mit seinen Geschwistern aus Afghanistan flüchtete und seit sechs Jahren bei einer Familie in Meersburg wohnt. Eine längere Pause hat auch Simon Paul hinter sich. Er trifft auf Kevin Pluas, zuletzt vier Niederlagen hätten bei ihm aber keine Spuren hinterlassen. „In den letzten Kämpfen habe ich viel ausprobiert. Und andererseits zu oft abgewartet“, weiß der 19-jährige Bruder von Samuel (21 Jahre), der nach seiner Schulteroperation gegen Marco Villiger wieder ins Geschehen eingreift.

Die sechs Boxer und drei Trainer des Langenargener Boxteams sind bereit für ihren Heimauftritt. (Foto: Jochen Dedeleit )

Sämtliche Duelle finden vom Welter- bis Mittelgewicht statt, Gewichtsklassen, die schnelle und technisch hochstehende Begegnungen versprechen. Ein Schwergewichtskampf mit Langenargener Beteiligung darf natürlich nicht fehlen, der 15-jährige Ukrainer Daniel Duda wartet mit einer Schlagkraft auf, die so manchen Boxanhänger überraschen wird. Lewis Jenny wird sich der Aufgabe stellen.

„Ich hätte noch einmal ein halbes Dutzend Boxer aus dem eigenen Lager einsetzen können, aber Joyce Paul etwa konnte die Schweiz leider auch nicht besetzen“, sagt Schuler.

Kampfsport-Spektakel in Mühlhofen

Ebenfalls am Samstag findet die Bodensee Fightnight statt. In der Mühlhofer Sporthalle sind 19 Kämpfe mit internationalen Kick- und Thaiboxern sowie ein Boxkampf geplant. Gleich achtmal steigen Athleten vom gastgebenden Muay Thai Gym Mendez aus Überlingen in den Ring - so viele wie noch nie.

Bei der elften Auflage des Kampfsport-Spektakels steht zum Auftakt schon fast traditionell ein Jugendkampf an. Dieses Jahr sogar zwei. Mit der zehnjährigen Weltmeisterin Mya Alessia Ruckwied und Anabell Greiner treten zwei der hoffnungsvollsten Talente des Muay Thai Gym Mendez an. „Wir wollen zeigen, dass wir auch eine gute Jugendarbeit haben“, so Organisator und Trainer Sebastian Harms-Mendez. „Außerdem bieten diese Kämpfe auch eine unglaubliche Motivation für unsere Nachwuchskämpferinnen.“

Den Höhepunkt dürfte Dimitrios Sapanazidis setzen, der im letzten Kampf des Abends gegen Carsten Ringler aus Bochum antritt und um den berühmten grünen WBC-Gürtel kämpft. Es geht um die deutsche Meisterschaft.

Die ersten Kämpfe auf der Bodensee Fightnight XI beginnen um 17 Uhr. Die Hallenöffnung am Samstag ist eine Stunde vorher. Dann öffnet auch die Abendkasse, an der es noch Restkarten für eine der größten Kampfsportveranstaltungen Süddeutschlands gibt.