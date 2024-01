Zwei Jahre sind vergangen, seit am 3. Februar 2022 in Langenargen Menschen ihren Unmut gegen die damals geltenden Corona-Maßnahmen kundgetan haben. Sie trafen sich zu sogenannten „Spaziergängen“ - die formal nicht angemeldet waren, aber dennoch Versammlungen darstellten. Nun hat sich das Amtsgericht Tettnang mit einer Rentnerin befasst, die wohl eine „tragende Rolle“ bei genanntem „Spaziergang“ mit 130 Personen inne hatte.

Der Frau war von der Staatsanwaltschaft ein Strafbefehl zugegangen, der sie zur Zahlung von 30 Tagessätzen á 30 Euro verpflichtete. Dem widersprach sie und so kam es zur Verhandlung im Tettnanger Amtsgericht. Dabei übernahm die Rentnerin ihre Verteidigung selbst. Zur moralischen Unterstützung brachte sie sich 20 weitere „Spaziergänger“ von damals mit in den Gerichtssaal.

Unterstützer machen Lärm

Gleich zu Verhandlungsbeginn lieferte sie sich ein Rededuell mit Richterin Rebecca Hutt, als diese auf den einstündigen Protestmarsch mit Kerzen und Lichtern zu sprechen kam. „Darf man in Langenargen nicht spazieren gehen?“, fragte die Rentnerin, die sich zunächst auch weigerte, weitere Angaben zu machen.

Ehe sie in die Verhandlung einsteigen konnte, musste Richterin Hutt für Ordnung im vollbesetzten Saal sorgen. Um dem Tumult Einhalt zu gebieten, drohte sie an, Anwesende des Saals zu verweisen. Dann widmete sie sich der Frage, ob die Frau als Versammlungsleiterin des Protests zu erkennen war. Dazu hörte sie die Einschätzungen eines Polizeibeamten und seine Kollegin, die den „Spaziergang“ zeitweise im Streifenwagen begleitet hatten.

Von Gruppe geht keine Gefahr aus

Die Beamten berichteten von einer mal größeren und wieder kleineren Gruppe, die durch den Ortskern zog und die immer wieder stoppte, damit andere aufschließen konnten. Ein Eingreifen seitens der Beamten wäre nicht notwendig gewesen, da sie den Aufzug als nicht gefährlich einstuften.

Allerdings habe die Gruppe den Eindruck erweckt, ihre Teilnehmer hätten „keinen Plan“, wohin sie überhaupt gehen sollten, so der Polizist. Es seien allein Trillerpfeifen im Einsatz gewesen - eine Kundgebung oder Aufrufe mit dem Mikrofon habe es keine gegeben.

Angeklagte will keine Streckenführung dirigiert haben

Die Polizeibeamten wollen lediglich Handzeichen der Angeklagten wahrgenommen haben, mit denen sie Hinweise gab, wohin sich der Zug bewegen sollte. Dem widersprach die Beschuldigte vehement. Sie habe keineswegs die Streckenführung dirigiert, sondern Auswärtigen bedeutet, wo sie eine Toilette finden könnten. Das sei so deutlich gewesen, dass es auch die Polizisten hätten hören können - so ihre Sicht der Dinge.

Völlig unbegreiflich sei ihr, warum man sie als Leiterin der nicht angemeldeten Versammlung herausgegriffen habe. Sie habe sie weder eröffnet, geleitet noch beendet. Auch die Polizeibeamtin schilderte vor Gericht, sie habe die Angeklagte tatsächlich nicht an der Spitze des Zuges, sondern in der zweiten Reihe wahrgenommen.

Zufällig die selbe Strecke gelaufen

Der Staatsanwalt hob hervor, dass der Aufzug nicht angemeldet war und die Angeklagte sehr wohl die Richtung vorgegeben habe. Damit habe sie sich nach dem Versammlungsgesetz strafbar gemacht - auch wenn die Veranstaltung nicht eskaliert sei. Die Rentnerin hingegen zeigte sich keiner Schuld bewusst. Dass sich andere Menschen ihrem Abendspaziergang anschlossen, hätte sie nicht aktiv herbeigeführt.

Die Frau berief sich vor Gericht auf ihr Grundrecht der Versammlungsfreiheit. Werde sie nicht freigesprochen, behalte sie sich weitere rechtliche Schritte vor. In ihrer Verteidigung übte sie Kritik an den polizeilichen Aussagen. Dem Vertreter der Anklage warf sie vor, er wolle sich behaupten. Sie forderte einen Freispruch, da sie an diesem Abend nie etwas zu den Corona-Maßnahmen gesagt habe.

Richterin korrigiert Summe nach unten

Richterin Hutt setzte den ursprünglichen Strafbefehl von 30 auf 15 Tagessätze á 30 Euro herab. Zudem muss die Angeklagte die Verfahrenskosten bezahlen. Nach Meinung des Gerichts hatte die Frau sehr wohl eine tragende Rolle bei der nicht angemeldeten Versammlung. Zudem habe sie die Wegstrecke gezeigt. Ob sie die Zusammenkunft eröffnet und/oder beendet habe, spiele keine Rolle.

Strafmildernd rechnete die Richterin der Angeklagten an, dass sie ohne Vorstrafen sei und der Aufzug bereits zwei Jahre zurück liege. Das Versammlungsrecht sei zwar ein Grundrecht, könne aber eingeschränkt werden, klärte Richterin Hutt die Anwesenden auf. Gegen das Urteil ist innerhalb einer Woche Berufung oder Revision möglich.