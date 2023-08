Kaum ist das Uferfest vorbei, steigt in Langenargen die nächste Party: Uli und Helmut Heine laden am Freitag, 4. August, auf den Hof ihres Craft–Beer–Ladens „KommproBier“ ein. Sie widmen die Veranstaltung dem 1250–jährigen Bestehen der Gemeinde Langenargen, das in diesem Jahr ausgiebig gefeiert wird.

Das Programm: Sechs Brauereien schenken aus, sechs Bands spielen auf, drei Foodtrucks richten an. Beginn ist um 16, Einlass um 15.30 Uhr.

Sorten aus aller Welt

2015 eröffnete das Paar den außergewöhnlichen Laden mit dem vielversprechenden Namen „KommproBier“, in dem sie handwerklich (craft) gebrautes Bier (Beer) verkaufen. Das Spezielle daran ist, dass die Brauer neue Hopfensorten nach alten, teilweise lang vergessenen Rezepten verarbeiten oder umgekehrt.

Nicht umsonst stellte Helmut Heine damals fest: „Jedes Bier hat sein ganz eigenes Aroma. Craft Beer spricht alle Sinne an: hören, sehen, riechen, schmecken, fühlen.“ Inzwischen sind er und seine Frau Bier–Sommeliers und haben zwischen 700 und 900 Sorten aus aller Welt im Angebot. Darunter sind klangvolle Bezeichnungen zu finden wie Citra Ale von der deutschen Brauerei Hopfenstopfer, Bleu Grand Reserve von Chimay aus Belgien und Old Engine Oil von Harviestoun aus Schottland.

20 Biere vom Fass

„Ein gutes Helles, Export oder Weizen aus Bayern und dem Allgäu gehören ebenfalls zu unserem Craft–Beer–Sortiment“, erklärt Uli Heine. Der handgemachte Trunk kann im „KommproBier“ nicht nur erworben, sondern auch probiert werden. Gelegenheit dazu bietet sich beispielsweise jeden ersten Freitag im Monat beim „Tag der offenen Flasche“, an dem sich verschiedene Brauer präsentieren.

Am 4. August wird der Freitag zum Festtag und zwar unter dem Motto „Sude.Sound.Snacks“. Die Sude liefern sechs Brauereien. Am Start sind Hopfengut No. 20 aus Tettnang, Inselbier von der Reichenau, Bleisch Craft Beer aus St. Gallen, Hoppebräu aus Waakirchen und Straßenbräu aus Berlin. Zudem werden Standardsorten von Schönramer ausgeschenkt.

„Wir haben 20 verschiedene Fassbiere da. Die Brauer stellen sich und ihre Produkte vor“, kündigt Uli Heine an. Wein und antialkoholische Getränke werden ebenfalls ausgegeben. Flaschenbiere gibt es an dem Tag keine, der Laden bleibt geschlossen.

Langenargen macht Musik

Den passenden Ton steuern sechs Bands bei. Eine davon ist die bekannte Gruppe Sir Price. Die weiteren Formationen heißen KommproMiss (mit Old School Rock), Drei Ma u’probt (Rock’n fuckin’Roll) oder Soulpack (Your Soul will bounce and dance).

Die Besonderheit: „90 Prozent der Musiker kommen aus Langenargen, die in verschiedenen Konstellationen zusammen proben“, berichtet Helmut Heine. Zu hören sind zum Beispiel Ralf Franz, der sich als Bassist im süddeutschen Raum einen Namen gemacht hat, und Lokalmatador Andreas Looser mit Gesang und Gitarre.

Feste Grundlage

Für die Grundlage in fester Form sorgen die Foodtrucks von Esskurver, Neppes Flammkuchen Faktory und D’Amato. Auf der Karte stehen Schwäbisches wie Kässpätzle und vegetarischen Kräuterschupfnudeln, Antipasti–Teller, belegte Focaccias und mehr. Außerdem stellt Mister Beef seinen Grill auf und serviert Schaschlikspieße.

Bereits 2022 hatte das „KommproBier“ zum Sommerfest eingeladen. „Die Veranstaltung war ein voller Erfolg und rief nach Wiederholung“, erzählt Uli Heine. Das Fest am 4. August findet bei jedem Wetter statt. Zum Schutz vor Sonne und Regen werden Zelte aufgebaut, die Musikbühne ist überdacht. Helmut Heine verspricht: „Wir sind wasserfest.“