Die DLRG-Jugend der Ortsgruppe Langenargen lädt am Samstag, 21. Oktober, zum Besuch auf den gespenstischen Kürbis-Erlebnispfad ein. Von 18 bis 21 Uhr können kunstvoll geschnitzte Kürbisse entlang des Barfußpfades auf den Seewiesen neben dem DLRG-Vereinsheim bestaunt werden.

„Wir erwarten bei guter Witterung wieder bis zu 1000 große und kleine Gäste und freuen uns auf dieses Ereignis“, kündigt die Leiterin des Ressorts Kindergruppenarbeit, Chiara Henkel, an. Der Eintritt ist frei, die Veranstaltung findet nicht bei Sturm und Starkregen statt. An den Seewiesen selbst stehen an diesem Tag keine Parkplätze zur Verfügung.

Seit vier Jahren veranstaltet die Jugendgruppe des DLRG einen Kürbis-Erlebnispfad und begeistert Jahr für Jahr mehr Besucher.

Event wird seit Monaten geplant

„Inzwischen ist diese Veranstaltung enorm gewachsen und ist bis weit über die Region hinaus bekannt“, berichtet Chiara Henkel. Seit mehreren Monaten planen die Verantwortlichen das Event, wobei vor allem die Kinder und Jugendlichen eng mit eingebunden sind.

Dabei ist es wichtig, dass die Fratzen möglichst schaurig und gespenstisch dreinblicken. Lyn Harrison-Bart

Schließlich gelte es, so Henkel, mehr als 150 Zierkürbisse, die allesamt von Norbert Müller aus Gohren gespendet wurden, für ihren großen Auftritt zu präparieren. „Mit speziellem Werkzeug muss dem Obst zunächst mit chirurgischer Präzision die Schädeldecke geöffnet werden, bevor das Fleisch mühsam ausgehöhlt, der Kopf mit oder ohne Designvorlagen kreativ ausgeschnitzt und eine Kerze schließlich die notwendige Erleuchtung bringt. Dabei ist es wichtig, dass die Fratzen möglichst schaurig und gespenstisch dreinblicken“, sagt DLRG-Pressesprecherin Lyn Harrison-Bart.

Der Phantasie sei dabei keine Grenzen gesetzt. „Es ist beeindruckend, wie sich die über 100 beteiligten Kinder engagieren und mit viel Herzblut und Leidenschaft die kleinen Gruselkunstwerke schaffen. Wir sind über die Ergebnisse immer wieder überrascht und erstaunt“, lobt Chiara Henkel.

Auch für Essen und Trinken ist gesorgt

Neben den Kürbissen, die in der Dunkelheit schaurig leuchten, werden die Besucher entlang des Barfußpfades von allerlei Gespenstern und dämonischen Figuren mit Windlichtern beobachtet.

Besonders eindrucksvoll zeigen sich die Seewiesen im Laufe des Sonnenuntergangs, wenn die rot-orangenen Farben einen passenden Rahmen für den Gruselabend geben. Für den Hunger zwischendurch gibt es an der Verpflegungsstation unter anderem heiße Bratwurst und Maiskolben, dazu Getränke wie wärmenden Glühwein, Punsch, kühles Bier und alkoholfreie Getränke.