Wo fängt die persönliche Komfortzone an, und wo hört sie auf? Uta Maria Veit hat das immer wieder ausgelotet — und sich nie in ihrer Komfortzone eingerichtet. Seit 2015 leitete sie als Rektorin die Franz–Josef–Maulbertsch–Schule (FAMS). Jetzt geht die 64–Jährige nach 41 Dienstjahren in den Ruhestand.

Das Staatliche Schulamt und die Gemeinde als Schulträgerin verabschieden sie am Donnerstag, 20. Juli, im Münzhof. Aufgewachsen ist Uta Maria Veit in Ravensburg, dort lebt sie nun wieder. Wieder, weil sie während ihrer Laufbahn als Lehrerin regelmäßig neue Herausforderungen gesucht hat, die oft auch mit einem Ortswechsel verbunden waren.

Arbeit im Ausland

Nach dem Abitur nahm Uta Maria Veit ihr Lehramtsstudium in Reutlingen auf. „Nach den ersten Dienstjahren in Balingen hatte ich zunächst noch kein Bedürfnis, wieder in meine alte Heimat zurückzukommen“, erzählt die zweifache Mutter. Sie könne sich gut dort verorten, wo sie Freunde hat und Beziehungen pflegen kann.

Ich war begeistert davon, aus bekannten Strukturen auszubrechen. Uta Maria Veit

Ein Wendepunkt in der beruflichen Orientierung kam mit Anfang 40. „Ich hatte mich mit der Frage beschäftigt, ob ich die nächsten 25 Jahre so weitermachen möchte.“ Nach einer mehrwöchigen Radtour durch Südostasien fiel die Entscheidung: Uta Maria Veit bewarb sich für den Auslandsschuldienst und unterrichtete sechs Jahre im internationalen Kontext an einer Schule der Bundeswehr im europäischen NATO–Hauptquartier im belgischen Mons.

Digitaler Aufbruch

„Ich war begeistert davon, aus bekannten Strukturen auszubrechen“, erinnert sich Veit. Die Zeit in Mons prägte. Uta Maria Veit wurde als Abteilungsleiterin Mitglied der Schulleitung. Zurück in Deutschland, folgte eine Konrektorinnenstelle in Aulendorf. Dann kam Langenargen.

2015 war die FAMS bereits eine reine Grundschule, die Hauptschule war abgewickelt. Die Schule hatte damals noch 250 Schüler, heute sind es rund 190. In die Zeit von Uta Maria Veit fallen einige Veränderungen. Neben der großen Herausforderung, die Kinder der Flüchtlingswelle 2015 zu integrieren, hielt zum Beispiel kurz darauf die Digitalisierung Einzug in die FAMS. Inzwischen steht jedem Kind ein Tablet zur Verfügung, was während der Corona–Pandemie beim Fernunterricht half. Weitere digitale Ausbaumaßnahmen stehen in den Startlöchern.

Inklusiver Unterricht

„Eine absolute Erfolgsgeschichte sind auch die Bläser– und Streicherklassen, die wir in Kooperation mit der Musikschule eingerichtet haben“, so Veit. Die entsprechenden Angebote im Bereich der Arbeitsgemeinschaften haben ebenfalls regen Zulauf. „Und wir haben parallel zum Religionsunterricht für die Kinder, die daran nicht teilnehmen, verpflichtend das Fach ‚Soziales Lernen‘ etabliert. Hier geht es ohne einen religiösen Hintergrund um die Vermittlung von Werten, die es im Miteinander und in der Gemeinschaft braucht“, erzählt die scheidende Rektorin. Der Religionsunterricht erfolgt konfessionell übergreifend.

Ganz besonders am Herzen liegen Uta Maria Veit zwei Entwicklungen der jüngeren Zeit. „Seit vier Jahren unterrichten wir vier Kinder inklusiv in einer Kooperation mit der Schule am See des Körperbehindertenzentrums Oberschwaben, und zwar in einer Regelklasse“, berichtet Veit. „Das läuft super und ist für uns sehr wertvoll.“ Seit einem Schuljahr gibt es an der FAMS zudem eine Außenklasse der Schule am See, in der fünf Kinder mit körperlich–kognitiven Einschränkungen unterrichtet werden — auch dies sei eine große Bereicherung für die Schulgemeinschaft.

Ganztagesunterricht gut aufgestellt

Und was wünscht sie sich für die Zukunft der FAMS? Hier spannt die Rektorin einen weiten Bogen auf. „Der Ganztagesbereich an der Schule ist phänomenal gut aufgestellt“, sagt Veit. Das würde auch pädagogisch vieles ermöglichen, wie zum Beispiel die Holz– und Filzwerkstatt oder das Projekt „Jugend forscht“.

So könnten die Lehrkräfte die Kinder noch gezielter dort abholen, wo sie stehen. Uta Maria Veit

Uta Maria Veit hätte noch einige Ideen für die Weiterentwicklung des Ganztagesbereich, so zum Beispiel die Einrichtung von Ateliers, in denen nach Wahl verschiedene unterrichtliche Schwerpunkte gefördert und gefordert werden, in denen geforscht und experimentiert werden kann.

Wünschenswert für die Schule der Zukunft wären kleinere Klassen oder eine pädagogische Begleitung in jeder Klasse. „So könnten die Lehrkräfte die Kinder noch gezielter dort abholen, wo sie stehen. Die Konzentrations– und Ausdauerfähigkeit der Kinder erfordert das zunehmend“, zieht Veit eine Bilanz. Auch die Anforderung, Kindern Heimat, Zuwendung, ein offenes Ohr und Unterstützung bei der Konfliktlösung zu bieten, nimmt ständig zu, weil die Kinder mehr Zeit an der Schule verbringen.

Bestelltes Feld

Für die Zeit ihres Ruhestands hat Uta Maria Veit schon klare Vorstellungen. „Ich habe immer für meinen Beruf gelebt, aber nun freue ich mich auf mehr selbstbestimmte Zeit, aufs Wandern und Fahrradfahren. Ich möchte meine sozialen Kontakte intensiver pflegen. Und es gibt in Deutschland noch so viele mir unbekannte Regionen, die ich kennenlernen möchte“, umreißt sie ihre Pläne.

„Natürlich gehe ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, gibt Uta Maria Veit zu. Aber sie weiß auch, dass die Schule gut aufgestellt ist und ihre Nachfolge einen geordneten Betrieb übernimmt. „Ich kann das jetzt gut abgeben, denn das Feld ist bestellt. Und wer nach mir kommt, kann sich und die Schule weiterentwickeln, wie auch ich das konnte.“