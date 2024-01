Großer Zulauf zu Vesperkirchen-Auftakt

Mit einem ökumenischen Gottesdienst ist am Sonntag die diesjährige „Vesperkirche am See“ eröffnet worden. Eine Woche zuvor hatte der Gospelchor „Almost Heaven“ der Schlosskirche Friedrichshafen ein Benefizkonzert für die Vesperkirche gegeben.

Randvoll war die katholische Pfarrkirche St. Martin beim begeistert aufgenommenen Benefizkonzert, sehr gut gefüllt war sie auch beim Eröffnungsgottesdienst mit Pfarrer Matthias Eidt von der evangelischen Gemeinde, Vorsteher und Priester Stefan Fingerle von der Neuapostolischen Gemeinde und Diakon Dieter Walser von der katholischen Seelsorgeeinheit Seegemeinden. So gut besucht war der Eröffnungsgottesdienst, dass Diakon Walser zur Begrüßung Grund hatte zu sagen: „Ich find’ es toll, dass die Kirch‘ so voll isch aus diesem Anlass.“

Wie aktuell und gefragt die Vesperkirchen sind, hat am Morgen auch der evangelische Gottesdienst aus Herford im ZDF gezeigt, von dem auch Walser berichtete. So begeistert wie dort Mitarbeiter und Besucher waren, so fest ist auch die Vesperkirche am See in den Köpfen und Herzen verankert. Diesmal seien so viele Helfer dabei wie noch nie, sagte Priester Stefan Fingerle wenig später und merkte an: „Ein schönes Zeichen für unsere Zeit, dass wir als Christen noch füreinander einstehen.“

In seiner Predigt, in der er an das eingangs gesprochene Magnificat, das Dankgebet Mariens nach der Verkündigung des Engels, anknüpfte, rief Fingerle zur Hilfsbereitschaft und zum Teilen auf: „Geht verantwortlich mit eurem Leben um.“ Im Mittelpunkt der Gebete und Fürbitten stand das Hauptanliegen der Vesperkirche: das wertschätzende Miteinander von Mitbürgern, gleich welchen Alters, welcher Herkunft und Religion, gleich ob reich oder bedürftig. Als buntgemischte Gruppe sollen sie ins Gespräch kommen und eine freudige Botschaft mit mit nach Hause nehmen. „Herr, lass diese Tage zu einem großen Schatz werden“, bat Walser. Dreifach spendeten die drei Geistlichen den Segen, und auch die Halleluja Singers aus Kressbronn, die den Gottesdienst mit schönen, stimmigen Liedern umrahmten, verabschiedeten die Besucher zuletzt mit einem irischen Segenslied.