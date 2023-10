Eine regelrechte Algenplage wie im vergangenen Jahr ist in diesem Sommer zwar ausgeblieben. Doch das übelriechende Problem wird sich nicht von allein erledigen. Bürgermeister Ole Münder fand deshalb vor Kurzem deutliche Worte, vor allem in Richtung Regierungspräsidium Tübingen(RP): „Wir mussten 2022 einen deutlichen Rückgang an Gästen verzeichnen ‐ wie viele andere Bodenseegemeinden auch.“

Und weiter: „Dem RP ist trotz mehrerer Gespräche und Vor-Ort-Terminen wohl nicht ganz klar, was hier passiert.“

20 Prozent weniger Gäste

In der jüngsten Gemeinderatssitzung beschrieb der Bürgermeister die Lage: „Es ist aufgrund der klimatischen Veränderungen davon auszugehen, dass sich bei entsprechender Wetterlage und Niedrigwasser weitere Anrainergemeinden mit derartigen Zuständen und Problemen auseinandersetzen müssen. Alleine in Langenargen mussten wir 2022, auch bedingt durch die starke mediale Verbreitung der Algenproblematik, einen Gästerückgang von 20 Prozent verzeichnen. Es muss gehandelt werden.“

Vom Strandbad Langenargen bis hin zur Schussenmündung und den Eriskircher Uferbereich erstreckt sich der Algenteppich im Sommer 2022. Andy Heinrich (Foto: Andy Heinrich )

Ein Ausbau der Kläranlagen zur Ursachenbekämpfung mache keinen Sinn mache, da diese ohnehin bereits eine Reinigungsleistung von 95 Prozent aufweisen würden. Der Nährstoffeintrag des Zuflusses Schussen, der das Wachstum der Algen fördere, sei trotzdem extrem hoch, stellte Ole Münder fest.

Über Lenkungsdamm nachdenken

Potenzial sieht das RP in der Optimierung von Regenüberlaufbecken oder in der Sensibilisierung der Landwirtschaft. Der Bürgermeister: „Derartige Vorgehensweisen halte ich mit Blick auf die Gesamtentwicklung an der Schussenmündung für eher untergeordnet. Eine Überwachung ist schlichtweg unmöglich, so dass diese Maßnahmen zu keiner deutlichen Verbesserung führen werden.“

Eine eigens ins Leben gerufene Initiative besorgter Bürger fordert den Bau eines Lenkungsdammes, ähnlich wie an der Rheinmündung bei Hard in Vorarlberg. Der Damm könne die Sedimentmassen der Schussen in die tieferen Bereiche des Bodensees führen und dadurch die Nährstoffeinträge im Schussendelta minimieren, so die Überzeugung.

Abfischen wird teuer

Bürgermeister Münder betonte, dass über diese langfristige Lösung ernsthaft und grundsätzlich nachgedacht werden müsse. Die Gemeinde habe in verschiedenen Arbeitsgruppen beschlossen, zunächst vor allem kurzfristig zu reagieren.

Der Vorschlag, die Pflanzen mit einem speziellen Amphibienfahrzeug abzufischen, habe beim RP Zuspruch gefunden. Das Regierungspräsidium ist für den Bodensee als Gewässer erster Ordnung zuständig. Das Problem: Die rund 400.000 Euro Anschaffungskosten für zwei notwendige Fahrzeuge könne sich Langenargen nicht leisten.

Rückendeckung erwünscht

Ohnehin ist diese Option dem Bürgermeister zufolge keine Lösung des eigentlichen Problems. Auf diese Weise könne aber zumindest den schlimmsten Auswirkungen entgegengewirkt werden.

„Wir werden die Geruchsbelästigung nicht komplett vermeiden können, schaffen aber zumindest eine Reduktion derselben“, teilte Ole Münder mit. Allerdings sei man sich bis heute nicht klar, in welchem Umfang das Umweltministerium diese Maßnahmen finanziell unterstützt. Der Appell des Bürgermeisters: „Wir bleiben in Gesprächen. Jedoch erwarte ich mehr Rückendeckung seitens der zuständigen Behörden.“