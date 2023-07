Es bleibt kompliziert: Beim Bürgerentscheid hat sich bekanntlich eine knappe Mehrheit für die Bebauung der Streuobstwiese am Mooser Weg ausgesprochen.

Im nächsten Schritt sollte ein Büro mit der Entwicklung des Bebauungsplans beauftragt werden. Dazu ist es aber nicht gekommen.

Nicht ohne Umweltprüfung

Der entsprechende Tagesordnungspunkt wurde in der Gemeinderatssitzung am Montag abgesetzt. Grund dafür ist eine aktuelle Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig.

Demnach dürfen Freiflächen außerhalb des Siedlungsbereichs einer Gemeinde nicht im beschleunigten Verfahren nach Paragraf 13b Baugesetzbuch ohne Umweltprüfung überplant werden. Der BUND hatte gegen ein entsprechendes Vorhaben auf einer Streuobstwiese in der Gemeinde Gaiberg (Rhein–Neckar–Kreis) eine Normenkontrollklage eingereicht.

Nicht mit EU–Recht vereinbar

Laut Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) ist der Paragraf 13b nicht mit EU–Recht vereinbar. Auch für die Streuobstwiese in Langenargen hatte der Gemeinderat im November 2022 mit den Stimmen von Freier Wählervereinigung und CDU beschlossen, einen Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren aufzustellen. Dagegen formierte sich bekanntlich Widerstand, der in den Bürgerentscheid am 9. Juli mündete — mit dem glücklicheren Ausgang für die Bebauungsbefürworter.

Weil nicht klar sei, welche Auswirkungen das Urteil des BVerwG auf laufende Verfahren nach Paragraf 13b habe, sei die Beauftragung eines Ingenieurbüros am Montag von der Tagesordnung genommen worden, teilt Klaus–Peter Bitzer, Hauptamtsleiter der Gemeinde Langenargen, auf Anfrage mit. Im Moment seien Juristen des Gemeindetags dabei, die Entscheidung zu zu prüfen.

Vier Fälle in Langenargen

„Das Urteil kam überraschend und aktuell kann noch niemand sagen, ob im Fall der Streuobstwiese im Mooser Weg nicht doch noch ein Verfahren mit Umweltprüfung nötig wird“, berichtet der Hauptamtsleiter. In Baden–Württemberg seien mehr als 800 Bebauungspläne betroffen, allein in Langenargen vier.

Der Bundestag hatte den durchaus umstrittenen Paragrafen 13 beschlossen, um etwas gegen den Wohnungsmangel zu tun. Um die vorgegebene Frist einzuhalten, müsste ein Bebauungsplanverfahren im beschleunigten Verfahren für den Mooser Weg bis 24. Dezember 2023 in einer Satzung münden.