Gemeinde schlägt Brücken zwischen damals und heute

Die Gemeinde Langenargen lädt anlässlich der urkundlichen Ersterwähnung vor 1250 Jahren im Rahmen des ganzjährigen Festreigens am Sonntag, 17. September, von 10.30 bis 20.30 Uhr zur Veranstaltung „Alt–Langenargen“ ein. „Das alte Siedlungsareal bildet die Brücke vom Gestern ins Heute, der Friedhof die Verbindung vom Diesseits zum Jenseits. Kurzvorträge und musikalische Darbietungen bilden das Rahmenprogramm. Entlang der Friedhofsmauer laden Biertische zum geselligen — aber dennoch ruhigen — Beisammensein mit schwäbischen Spezialitäten ein“, kündigt das Organisationsteam an.

Das Jubiläumsjahr in Langenargen neigt sich langsam dem Ende zu. Mit der inzwischen sechsten von sieben Veranstaltungen möchte die Gemeinde am 17. September im Bereich der St. Anna Straße und auf dem Friedhof mit Lesungen, historischen Führungen, Konzerten aber auch mit Impulsen und Gedanken eine Brücke zwischen der Vergangenheit und dem heute schlagen. Die Begrüßung durch Bürgermeister Ole Münder mit Fahneneinzug und Präsentation der Neugestaltung der Epitaphien (an der St. Anna–Kapelle angebrachte Gedächtnismale) bildet den Start des Programms, bevor die „Aichers“ aus Berg mit musikalischen Klängen ab 11.30 Uhr zum Frühschoppen laden. Weiter geht es laut Laura Schneider von der Tourist–Information mit historischen Führungen, die Reinhard Schick auf dem Friedhof halten wird.

Um 15.30 Uhr erfüllen die Stimmen der Jugend den Innenraum der St. Anna–Kapelle, während der heimische Hospizverein den Friedhofsbesuch um 15.45 Uhr mit Impulsen, Gedanken und besinnlichen Momente begleiten wird und der evangelische und der katholische Kirchenchor sowie die Chöre aus Oberdorf und der ökumenische Chor „Cantiamo“ um 20 Uhr zum Abschluss in der Aussegnungshalle ein Konzert präsentieren.

„Wir möchten den historischen Hintergrund der Gemeinde beleuchten und die Veranstaltung bewusst auf dem Friedhof ruhig und mit Würde abhalten und gestalten. Zugleich soll allerdings auch die Geselligkeit mit musikalischer Begleitung auf der St. Anna Straße nicht zu kurz kommen. Auf der Begräbnisstätte selbst werden Stühle zum Ruhen und Innehalten platziert“, sagt Laura Schneider. Für den Hunger zwischendurch bieten die Mitglieder des Angelsportvereins vor Ort selbst geräucherten Fisch an, die Kameraden der Feuerwehr sowie die Musikanten der Bürgerkapelle reichen neben Steak und Bratwurst leckeren Zwiebelkuchen samt Getränken.