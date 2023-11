Für die Gastronomie auf dem Noli-Platz ist vorerst keine Toilettenanlage geplant. Der Gemeinderat sprach sich in der Sitzung am Montagabend dafür aus, bei einer Minimalausführung des Bewirtschaftungsmoduls von 12,20 Meter zu bleiben. Die Verwaltung hatte eine Variante mit zwei WC-Einheiten vorgelegt, die eine Vergrößerung des Containers auf 14,70 Meter zur Folge gehabt hätte.

Ein WC am Noli-Platz ist unnötig und zu teuer. Katrin Brugger

Jetzt soll geprüft werden, inwiefern die Toiletten in das Modul integriert werden können, ohne dabei dessen Größe zu verändern. An der Frage, ob am Noli-Platz ein WC notwendig ist oder nicht, scheiden sich offenbar die Geister.

Urinieren in der Grünanlage

Wie Bürgermeister Ole Münder dem Gremium berichtete, habe es in den vergangenen Monaten immer wieder Nachfragen insbesondere von älteren Menschen und Familien mit Kindern nach einem öffentlichen WC während der Betriebszeiten auf dem Noli-Platz gegeben. „Hinzu kommt die Problematik, dass es immer wieder zu Urinieren in den Grünanlagen gekommen ist“, so Münder.

Am Anfang war es ein Kiosk, jetzt ist es ein kleines Restaurant“: Die Mehrheit des Gemeinderats drängt darauf, die neue Bewirtungseinheit auf dem Noli-Platz so klein wie möglich zu halten. (Foto: ah )

In der Gemeinderatssitzung am Montag stellte die Verwaltung deshalb eine Lösung mit zwei Toiletten vor. Die Anordnung: als Zusatzmodul am Ende der Bewirtungseinheit integriert. Ohne WCs würde der Container laut Wettbewerbsauslobung 190.000 Euro kosten, mit Toilettenanlage etwa 225.000 Euro. Dazu würden Tiefbauarbeiten (Kanalisation) in Höhe von geschätzten 30.000 Euro kommen. Die Mehrkosten könnten über die Pachterlöse langfristig finanziert werden.

Unnötig und zu teuer

Die Kubatur würde sich dadurch um 2,50 Meter von 12,20 Meter auf 14,70 Meter verlängern, was den meisten Gemeinderäten ein Dorn im Auge war. „Wir haben WC-Anlagen im Bereich der Uferanlagen. Ein WC am Noli-Platz ist unnötig und zu teuer. Die vorgestellte Lösung ist einfach zu groß und fügt sich nicht in die Umgebung ein“, meinte Katrin Brugger von der Offenen Grünen Liste (OGL).

Roman Wocher (CDU) argumentierte, dass es durchaus zumutbar sei, die öffentlichen Toiletten im Bereich der Uferanlagen fußläufig aufzusuchen. Gleichwohl schlug er vor, etwaige Toiletten nicht angrenzend an den Container, sondern in die Tiefe des Kubus zu setzen, um Platz zu sparen. „Wir sollten auch an die zahlreichen älteren Gäste denken, die nicht mehr so gut zu Fuß sind. Daher wäre eine Toilette dort gut“, betonte Georg Lemp von der Freien Wählervereinigung (FWV).

Planung nochmal überdenken

Christoph Brugger (FWV) stellte die Frage, ob die abgebildete Dimension des Containers für einen Bewirtschaftungsbetrieb überhaupt notwendig sei. Derweil regte Karl Schmid (SPD) an, eine sogenannte Unisex-Toilette in die Überlegungen miteinzubeziehen. „Das ist rechtlich leider nicht möglich. Wenn, dann müssen wir eine Damen- und eine Herrentoilette einrichten“, erklärte der stellvertretende Leiter des Hauptamtes, Marcel Vieweger.

Am Anfang war es ein Kiosk, jetzt ist es ein kleines Restaurant. Christine Köhle

OGL-Fraktionsvorsitzender Ulrich Ziebart mahnte, auf jeden Fall den Flächenverbrauch möglichst gering zu halten: „Wir reden von einem sehr großen optischen Riegel, der hier entstehen wird. Braucht man wirklich so viel Lager- und Kühlflächen? Lassen sie uns die vorgelegten Planungen noch einmal überdenken.“ Christine Köhle (ebenfalls OGL) gab zu bedenken: „Am Anfang war es ein Kiosk, jetzt ist es ein kleines Restaurant.“