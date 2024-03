Gasteltern für junge Geigentalente gesucht

Das Internationale Violinfestival junger Meister 2024, das am Freitag, 22. März, seine Pforten öffnet, hat sein Zentrum in Langenargen. Im dortigen Münzhof findet das Herzstück des Festivals statt, der Meisterkurs mit dem international renommierten Dozenten Krzysztof Wegrzyn.

Hier sind die jungen hochbegabten Geiger aus aller Welt neben ihren Auftritten in den Konzerten des Festivals auch werktags vom 23. März bis 2. April jeweils von 14 bis 17 Uhr im öffentlichen Unterricht zu erleben. Für die Teilnehmer suchen der Internationale Konzertverein Bodensee und Birdmusic noch Gastfamilien in Langenargen und Umgebung. In der Regel reisen die jungen Künstler am 22. März an und bleiben bis zum 3. April.

In diesem Jahr kommen die jungen Geigenvirtuosen von zwei Kontinenten, aus Europa und Asien. Sie leben und studieren allerdings zumeist an deutschen Musikhochschulen. Angemeldet haben sich beispielsweise die 20-jährige Mira Szokody aus der Schweiz, die 27-jährige Kyoka Matsuama aus Japan, der 17-jährige Dragos Rusanu aus Rumänien, die 23-jährige Ilgin Top aus der Türkei und die 20-jährige Elena Mayer aus Emden.

Mira Szokody nimmt zum ersten Mal am Festival teil. Sie studiert derzeit an der Musikhochschule der Stadt Bern in der Klasse von Philip Draganov. Auch Kyoka Matsuyama nimmt zum ersten Mal teil. Sie ist derzeit an der Robert-Schumann-Musikhochschule Düsseldorf in der Klasse von Andrej Bielow eingeschrieben. Dragos Rusano gehört zu den jüngsten Teilnehmern am Festival. Auch ihn führen seine Wege zum ersten Mal nach Langenargen. Er studiert an der Musikuniversität in Bukarest in der Klasse von Magdalena Ursu. Ilgin Top lässt sich am Konservatorium der Stadt Maastricht in der Klasse von Boris Belkin ausbilden. Ilgin Top, die ebenfalls das erste Mal dabei ist, wird ebenso beim Eröffnungskonzert am 22. März ab 19.30 Uhr im Langenargener Schloss Montfort zu hören sein wie Elena Mayer. Sie kommt bereits zum zweiten Mal zum Internationalen Violinfestival nach Langenargen. Die Studentin an der Musikhochschule Hannover in der Klasse des Leiters des Meisterkurses Wegrzyn kann ebenfalls auf viele Wettbewerbserfolge verweisen und hat zuletzt den 1.Preis beim internationalen Wettbewerb „Opera Young Musician“ in Livorno, Italien, errungen.

Gastgeber