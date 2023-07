Mit dem zünftigen Fassanstich startet am Freitag, 28. Juli, um 19 Uhr offiziell das Uferfest, das dieses Jahr anlässlich der urkundlichen Ersterwähnung der Gemeinde Langenargen vor 1250 Jahren Festufer Arguna heißt. Das Programm beginnt bereits um zehn Uhr mit dem Fallschirmspringen. Schwäbische.de fasst zusammen, was es sonst noch über des Langenargeners Lieblingsfest zu wissen gibt, das bis einschließlich Montag, 31. Juli, läuft.

Festgelände

Um vom Wetter unabhängig zu sein, werden eigens zum Jubiläums–Uferfest drei Festzelte aufgestellt. Auf der Wiese am Uhlandplatz, am Platz der Feuerwehr und im Bereich des Stands der Bürgerkapelle. Zudem gibt es in den Zelten jeweils eine Bühne für künstlerische Darbietungen und Live–Musik.

Höhepunkte

Alle Höhepunkte aufzuzählen, ist nicht machbar. Deshalb nur drei Beispiele: Zum Uferfest gehört traditionell das romantische und eindrucksvolle Klangfeuerwerk am Samstagabend gegen 22.15 Uhr. Anlässlich der besonderen Feierlichkeiten dieses Jahr dürfen sich die Besucher am Sonntag um 13.30 Uhr auf einen Jubiläumsumzug freuen.

44 Vereine, Musikgruppen und Institutionen werden mit mehr als 800 Teilnehmer dabei sein. Start ist in der Kirchstraße, Ende beim Festgelände in der Oberen Seestraße. „Stechen frei!“, heißt es gegen 17.30 Uhr, wenn sich Bauer und Tourist, Graf Montfort und Polizist oder Fischer und Hofnarr mittels Lanzen in wackeligen Booten beim 91. Fischerstechen duellieren.

Unterhaltung und Musik

Gleich auf drei Bühnen versetzen Bands und Musikvereine die Gäste klangvoll in Stimmung. Premiere am Freitagabend: Auf dem Platz der Feuerwehr steigt ab 19 Uhr eine große SWR–Party. Während im Bereich der Kinderaktionswiese die jüngsten Besucher Unterhaltung finden, steht auf der Jugendaktionswiese Graffiti im Fokus.

Eine Festhalbe für vier Euro, wo gibt es das noch? Festkomitee

Nicht fehlen darf natürlich der große Kinderflohmarkt, der am Samstag um zehn Uhr stattfindet. Freunde des Wassersports dürfen sich am Samstag ab 12 Uhr auf das SUP–Grill Event mit angesagtem DJ–Sound in der Bucht freuen.

Preise

Laut Veranstaltern habe man im Gegensatz zu vielen anderen Sommerfesten in der Region die Preise weitestgehend stabil halten können. „Eine Festhalbe für vier Euro, wo gibt es das noch? Freilich haben wir auch reduzierte Jugendgetränke und leckeres Essen für kleines Geld im Angebot“, informiert das Festkomitee.

Das Festabzeichen zur Refinanzierung der Veranstaltung kostet sechs Euro. Der Erwerb sollte für Besucher des Uferfestes Ehrensache sein. Das Abzeichen dient als Eintrittskarte und kann im Vorverkauf oder direkt vor Ort erworben werden.