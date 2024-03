FWV Langenargen nominiert Kandidaten für Kommunalwahl

Die FWV Langenargen hat 18 Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl aufgestellt. Vier Frauen und 14 Männer kandidieren für die FWV bei Gemeinderatswahl am 9. Juni, davon vier der bisher amtierenden sechs Gemeinderäte.

Sie kommen aus verschiedensten Berufen, engagieren sich in einer großen Anzahl an Vereinen und bringen eine große Bandbreite an Lebenserfahrung und Lebensalter mit, wie es in einer Pressemitteilung der FWV heißt.

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde der Kandidatinnen und Kandidaten wurde in einer geheimen Wahl einstimmig beschlossen, dass die Kandidatinnen und Kandidaten alphabetisch auf dem Stimmzettel gelistet werden.