Funken in Langenargen wird in diesem Jahr ausfallen

Der Funken in Langenargen muss erneut abgesagt werden. Das teilt die Freiwillige Feuerwehr als Veranstalter auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit. „Aufgrund des hohen Wasserstandes ist es uns aus Platz- und somit auch aus Sicherheitsgründen nicht möglich, die Veranstaltung durchzuführen“, sagt Dominic Härle, Pressesprecher der Langenargener Wehr. Stattfinden hingegen wird das Winterfeuer in Oberdorf, dass am Sonntag, 18. Februar, um 18.30 Uhr gezündet wird.

Wie Härle weiter erklärt, sei der Pegel des Bodensees mit rund 3,40 Meter zu hoch. „Aufgrund der verkleinerten Uferfläche wäre das Feuer zu nah an den Bäumen. Die Sicherheit durch die Flammen und den Funkenflug wäre für die Besucher einfach nicht mehr gewährleistet“, betont der Pressesprecher. Die Entscheidung fiel Anfang dieser Woche, nachdem man den Wasserstand seit Wochen genau beobachtet habe.

Seit Anfang der achtziger Jahre veranstaltet die Jugendfeuerwehr das feurige Spektakel, dass den langen Winter vertreiben soll. In den siebziger Jahren, so erinnern sich ältere Blauröcke, habe man vor der Uferaufschüttung auch im Bereich des Hotel Klett den Funken durchgeführt. Bei normalen Verhältnissen sei laut Härle die Location an der Malerecke aufgrund des einmaligen Flairs direkt am Wasser mit dem Blick auf den See und die Schweizer Berge geradezu ideal und fast nicht zu toppen.

Allerdings bestehe dort immer die Gefahr, dass bei auflandigem stärkerem Wind der Funkenflug in Richtung der vielen Schaulustigen und zum Yachthafen fliegt, was für die dort im Wasser mit Kunststoffplanen abgedeckten Schiffe ein Problem mit sich bringen könnte. Eine Verlegung des Funkens auf einen anderen Platz indes gestalte sich schwierig, wie es seitens der Verantwortlichen heißt: „Überlegungen hierzu gibt es seit längerem, da unser Funken aus besagten Gründen schon öfters abgesagt werden musste. Gleichwohl fehlen uns platztechnisch Alternativen, um dieses Ereignis verlegen zu können. Auf jeden Fall reißt die Absage aufgrund der fehlenden Umsätze durch den Verkauf von Getränken und Essen ein großes Loch in die Jugendkasse. Mit den Einnahmen wurden meist Ausflüge für die Jugend finanziert“, bedauert Dominic Härle.