Fotografin Hannah Kohler freut sich über viele neue Impulse

Im August ist Hannah Kohler als 42. Stipendiatin der Gemeinde Langenargen im Kavalierhaus eingezogen, nach dem Einleben hat sich die 26-jährige Fotografin der Presse vorgestellt.

Ein Blick genügt. Beim Betreten des großen Ausstellungsraums im Kavalierhaus springt einem ein raumhoch von der Decke hängendes Bild förmlich in die Augen. Ein Gemälde? Nein, bei näherem Hinsehen erweist es sich als spannende, technisch perfekte Fotocollage, zusammengesetzt aus vier so unterschiedlichen Motiven wie einem Betonbunker mit Durchgang, blauen Bergen und einem Teich mit Badenden. Links am Tisch steht eine dynamische junge Frau, die diesjährige Stipendiatin, die schon rund sechs Wochen in Langenargen lebt und arbeitet. Sie habe ihr Glück gar nicht fassen können, als sie die Zusage aus Langenargen erhalten habe. Der Ort sei ihr bisher unbekannt gewesen, der Bodensee keineswegs: „Ich liebe Wasser, der See ist immer schön.“

Sie hat hier schon sehr heiße und stürmische regnerische Tage erlebt und ist begierig, noch mehr über die Menschen zu erfahren. Seit Jahren erfasst sie in einer fortlaufenden Serie Gespräche mit Personen, fragt beispielsweise nach Vorurteilen, schreibt ein paar Zeilen, setzt ein Foto dazu. Doch anders als in der anonymen Großstadt sei man in Langenargen noch sehr zurückhaltend ‐ sie würde sich freuen, wenn Leute sie in ihrem Atelier aufsuchen würden.

Wie ihr Vorgänger Richard Schindler, der dem Museum seinen großen Arbeitstisch überlassen hat, wird auch Hannah Kohler die Kooperation mit dem Museum fortführen, zumal sie sich selbst intensiv mit dem Thema Identität beschäftigt. Ein erstes, von einem Porträt von Wolfgang Henning angeregtes Selbstporträt ist bereits entstanden, weitere werden ins Museum wandern. Museumsleiter Ralf Michael Fischer freut sich über den zeitgenössischen fotografischen Impuls wie über die gegenseitige „Sichtbarmachung“ von Museum und Stipendiatin.

Hannah Kohler ist 1997 in Geislingen an der Steige geboren. Sie wollte auf jeden Fall Kunst studieren und hat sich noch während des Abiturs an die Staatliche Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart beworben, ein riskantes Unterfangen, da sie alles auf eine Karte setzte. Sie habe dort zwar alle nur möglichen Kurse besucht, aber sich schon bald auf die Fotografie konzentriert. Doch sie wollte noch intensiver einsteigen, das Fotografieren professionell lernen, daher arbeitete sie zudem als Assistentin bei einem gefragten Fotografen, wo sie auch Werkzeuge wie Photoshop auf dem FF lernte: „Wenn man ein Handwerk beherrschen möchte, muss man es richtig lernen.“ Hier hatte sie die 1:1-Betreuung, die eine Kunstklasse mit 35 Studierenden nicht bieten konnte.

Das eingangs erwähnte Bild verrät kaum, dass es eine perfekte Collage und kein Gemälde ist. Hannah Kohler will gestalten, sie setzt auf genau geplante Aktionen ‐ inszenierte Fotografie oder Fotoperformance nennt es Ralf Michael Fischer. Die Stipendiatin öffnet den Blick für neue Welten, die genau in unserer gesellschaftlichen Gegenwart angesiedelt sind und den Blick für wesentliche Zusammenhänge, für Hintergründe auftun. Ihre Kunst lädt ein, Gesehenes zu hinterfragen.